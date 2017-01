A pesar de las promociones sigue la caída en las ventas, aún en pleno verano

La gran vidriera que ocupa una de las esquinas más tradicionales de la ciudad, en San Luis y San Martin, ofrece multiplicidad de ofertas -tanto en ropa deportiva como en zapatillas- y diversas formas de pago, que abarcan desde descuentos con determinadas tarjeta de crédito hasta la posibilidad de varias cuotas sin interés. Los caminantes miran, se fijan, incluso algunos ingresan al local, pero son pocos los que concretan.

“Se siente la caída en las ventas a comparación con la temporada pasada y eso que el verano 2015 tampoco fue bueno”, describió Gerardo. A su entender, la reducción en las ventas osciló “entre el 20 y 30 por ciento”, calculó y reconoció que “nosotros tenemos objetivos de ventas y este verano no los pudimos cumplir. El verano pasado tampoco”.

“Hay un poco de gente -analizó- pero entran, miran, preguntan y pocos terminan comprando”. Asimismo, la mayoría de esas ventas se pagan a través de “dinero plástico” y tratando de “aprovechar las promociones existentes con distintas tarjetas de crédito de diversos bancos o con el Plan Ahora 12”.

En la recorrida de LA CAPITAL por comercios de distintos rubros, la respuesta fue similar, aunque cabe destacar que ninguno vende artículos de primera necesidad. De todas formas, la situación no deja de ser preocupante.

“Rebajas” se puede leer en uno de los escaparates de una tradicional zapatería ubicada sobre la peatonal. “Hay menos ventas que el verano pasado, recién el pasado fin de semana hubo un repunte. Ahora tenemos todas las expectativas en el próximo”, aseveró Celina.

A pesar de los múltiples descuentos -un par de sandalias parte de los $450 y puede llegar a los $1500- y promociones financieras, aseguró que “hay un poco más de ventas de jueves a domingo, por el Plan Ahora 12. También hay gente que reserva y viene a comprar esos días para aprovechar la forma de pago”, contó.

Salvavidas

Los planes de pago Ahora 12 y Ahora 18 se transformaron en los salvavidas de los comercios marplatenses, ya que en la mayoría de los negocios consultados por LA CAPITAL aseguraron que los días que tiene vigencia (de jueves a domingo) notan un incremento en las ventas.

“Las ventas bajaron, con respecto al verano pasado, aunque sí se nota un poco más de movimiento los fines de semana con el Ahora 12”, señaló Mariano, de una tradicional disquería ubicada al 1800 de San Luis.

Además de CD y DVD y vinilos, en el comercio trabajan con distintos instrumentos musicales, donde lo más requeridos son “las guitarras criollas”, que se pueden conseguir desde $1500. “Ahora no es tan fácil como antes bajar música gratis de internet -explicó el joven- y después tenés al fanático del vinilo”.

Aunque en la librería de San Luis entre Rivadavia y San Martín no trabajan con los planes Ahora 12 y Ahora 18, Miranda aseguró que “hay un poco más de movimiento” durante los fines de semana si bien el flujo de ventas y de público “es menor” al registrado durante el verano pasado.

Asimismo, la mayoría de las operaciones se pagan con tarjeta y, generalmente, “en una sola cuota”. Los montos son muy variables, porque se puede tratar de varias unidades, de la última novedad editorial o de algún saldo, pero Miranda calculó que el promedio del gasto es de “$350”.

En la zona de Güemes la situación no difiere demasiado. En uno de los locales de una cadena de venta de ropa informal explicaron que “hay menos venta, aunque por ahí hay gente que entra, pregunta y mira, pero son pocos los que compran”, indicó Silvina.

La excepción de los consultados se dio en una de las sucursales de ropa para hombres. “Estamos un 35 arriba con respecto a enero pasado y se nota más de jueves a domingo, por los planes de pago con cuotas sin interés”, dijo Mario, en el local de Rivadavia y San Luis.

Asimismo, calculó que la mayoría de las operaciones se realizan “a través de las tarjetas de crédito o de débito” aunque rescató que “de vez en cuando” se concrete alguna venta en efectivo.