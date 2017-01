Aldosivi juega su primer amistoso del año

Aldosivi de esta ciudad, en plenos trabajos de pretemporada para la reanudación del certamen de Primera División, disputará hoy a las 9 su primer partido amistoso del verano ante Unión de Santa Fe en su predio de Punta Mogotes.

Mientras continúa a la búsqueda de los mediocampistas pedidos por Darío Franco -los dirigentes ya descartaron a Ezequiel Videla, Guillermo Farré, Mario Bolatti y no pierden esperanzas de sumar a Federico Vismará-, el equipo buscará la puesta punto futbolística y afirmar los conceptos del entrenador cordobés.

En el equipo marplatense hoy no estará el delantero Pablo Lugüercio, quien será resguardado a causa de un corte sufrido durante la semana y no tendría inconveniente para estar en los compromisos futuros.

Un probable equipo podría ser con: Matías Vega; Franco Canever, Alan Alegre y Jonathan Galván; Ismael Quilez, Leandro Sosa Otermin, Alexis Castro y Ramiro Arias; Cristian Llama, Neri Bandiera y Antonio Medina.

Unión de Santa Fe realiza su pretemporada en esta ciudad en el predio del club San Lorenzo. El entrenador Juan Pablo Pumpido no dio mayores indicios, pero Unión jugaría con un mix entre jugadores titulares y suplentes.

Tras el partido de esta mañana, Aldosivi jugará el martes próximo ante Quilmes, el sábado 21 contra Santamarina de Tandil, el lunes 23 frente Talleres de Córdoba y el miércoles 25 ante River Plate, en el estadio José María Minella, por la Copa Ciudad de Mar del Plata de los torneos de verano.

En tanto, Unión enfrentará el viernes próximo a la reserva de Aldosivi para regresar luego a Santa Fe y jugar ante Atlético de Rafaela el 28 de este mes y a Rosario Central en Arroyo Seco el 31.

Amistoso entre Alvarado

y Racing de Avellaneda

Desde las 9 de esta mañana, a puertas cerradas en la villa de Kimberley por expreso pedido del club de Avellaneda, Alvarado de esta ciudad disputará su segundo partido amistoso de su preparación para la segunda mitad del Federal A ante el Racing ahora dirigido por Diego Cocca.

El equipo marplatense ya jugó el último miércoles sendos partidos ante Platense, saldados con un triunfo por la mínima diferencia (gol de Ramiro Jorge de cabeza) y un empate sin goles.

El plantel dirigido por Gustavo Noto ya jugará oficialmente el próximo domingo 22 ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en condición de visitante por el cotejo de ida de la primera ronda de la Copa Argentina.

No habrá problemas para que los refuerzos Emanuel Urquiza y Juan Ceballos puedan jugar desde el primer partido. A través del Consejo Federal, AFA informó que Alvarado está entre el grupo de veinte equipos que no tiene deudas y cuyos refuerzos estarán habilitados.

Los otros equipos en regla son Argentino Agropecuario (Carlos Casares), Cipolletti, Chaco For Ever, Concepción (Tucumán), Defensores de Belgrano (Villa Ramallo), DEPRO, Desamparados (San Juan), Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, Gutiérrez (Mendoza), Independiente (Neuquén), Libertad (Sunchales), Mitre (Santiago del Estero), Rivadavia (Lincoln), San Jorge (Tucumán), Sportivo Las Parejas, Sportivo Belgrano (San Francisco), Sportivo Patria (Formosa) y Unión (Sunchales).

El resto de los conjuntos -entre ellos Gimnasia y Tiro de Salta, que tentó con una suma muy importante a Duilio Botella para abandonar Mar del Plata- no podrá utilizar sus incorporaciones hasta tanto no regularicen su situación o presenten un plan de pago para su cancelación.