Alerta de fomentistas por reducción del presupuesto para convenios

La relación entre las Asociaciones Vecinales de Fomento y el Municipio va de mal en peor. Ayer, los referentes de la Federación que agrupa a las entidades del sector, averiguaron que el proyecto de presupuesto que realizó el ejecutivo para el 2017 y que se está tratando en comisiones del Concejo Deliberante, incluye una reducción del 30 % en la partida asignada para los Convenios por Contraprestación de Servicios. La noticia dejó a los vecinalistas en “estado de shock”. “Si esto se confirma, es muy grave” indicó el presidente de la Federación, Heraldo García, quién al cierre de esta edición buscaba contactarse con referentes del oficialismo para que le expliquen los números. Los vecinalistas tendrán hoy un plenario en el que analizarán este tema y, según adelantaron, definirán un plan de lucha.

Según los datos a los que tuvieron acceso los vecinalistas, a partir de concejales de la oposición, “en la partida destinada a los convenios para el año 2016 había 28 millones de pesos y en la prevista para el 2017 hay 20 millones, un 30 % menos que el año pasado” aseguró García.

El referente indicó que “hay un aumento del 18% a la partida general para pago a empleados y gastos de la Dirección de Asuntos de la Comunidad, pero en lo que toca a Convenios, hay una reducción del 30%. Algún concejal propuso el aumento del 35% sobre la partida para el 2017, pero con eso no se alcanza la cifra del 2016”.

El vecinalista consideró que si el proyecto se vota en esas condiciones “es lamentable” y “una falta de respeto”.

Vale recordar que, desde la asunción del gobierno de Carlos Arroyo, la relación de la Comuna con las Asociaciones Vecinales de Fomento es tensa. Primero, por la falta de pago de los Convenios por Contraprestación de Servicios que no se realizó desde el inicio de la gestión hasta junio o julio de 2016 y como consecuencia de una serie de medidas de protesta. El corte de la cadena de pagos implicó para las Sociedades de Fomento una serie de deudas que no pudieron afrontar por la falta de recursos -con Afip, obras sociales, pago de servicios y de sueldos-. Tampoco pudieron cumplir con la realización de algunas de las tareas que el Municipio les delega en el marco de los convenios, por no poder, siquiera, pagar el combustible de los tractores ni el seguro.

Los convenios comenzaron a revisarse lentamente y la comuna comenzó a liberar algunos pagos, pero hasta ahora no se pagó la deuda. Según la entidad, a algunas les deben 8 meses de convenio y a otras 18 meses.

En los últimos meses del año, la Federación comenzó a negociar un incremento del monto mensual de los convenios con el objetivo de poder cumplir con la contraprestación de servicios. Según un estudio de costos encargado por las entidades, el aumento debería rondar el 60% para poder hacer frente a todas las obligaciones.

En ese contexto, a fin de año, Asuntos de la Comunidad comenzó a mandar cédulas de notificación a las asociaciones, intimándolas a presentar un plan de trabajo anual en el que se utilizarían los recursos del Convenio.

Los fomentistas lo tomaron como una provocación. “No cumplen con su parte y nos quieren obligar armar un plan de trabajo que no sabemos si vamos a poder cumplir porque no nos pagan” indicaron.

Protestaron frente a Asuntos de la Comunidad y lograron una audiencia en la Secretaría de Gobierno, que se concretó este lunes y en la que Alejandro Vicente se comprometió a anular las intimaciones. Asimismo se acordó una reunión en Hacienda -sería el lunes que viene- para negociar el incremento del monto de los convenios. Con este dato del presupuesto, esa posibilidad parece cada vez más lejana.