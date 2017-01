Alternativas teatrales

“Réquete súper”

El unipersonal de humor destinado a los chicos, “Réquete súper”, volverá a escena esta noche a partir de las 21 en La Casa de Enfrente (Córdoba y 25 de Mayo). Escrito y dirigido por Tamara Chanllío, la propuesta cuenta la historia de Castaña, quien vive en su mundo mágico cuando de repente recibe una llamada intergaláctica para cumplir una misión en el planeta Tierra. Allí la payasa emprenderá un viaje desafiando al miedo e invocando a la valentía y a la sabiduría para ayudarla en su tarea. Apela a disciplinas como el humor, la tela, el hula-hula y otras disciplinas circenses.

“Improvisa2”

Humor, improvisación y música es la propuesta que viene desarrollando desde hace años el grupo Improvisa2, todos los jueves, viernes y sábados 23,30 en el teatro Melany (San Luis 1750). Mariana Bustinza, Tomás Cutler y Gabriel Gavila volverán con la diversión y el humor, que son el eje principal de este vertiginoso show multimedia que rompe con todas las estructuras.

“Celular”

Escrita por Pablo Arbarello, la obra “Celular” subirá a escena hoy a las 23 en La Bancaria (San Luis 2069). Actuda por Adrián Manes con la dirección de José Minuchín, la pieza cuenta la experiencia de una persona que se encuentra

solo, en un lugar desconocido, semidesnudo y con un telefono en la mano.

“Los opas”

A las 21 en la Sala A del Centro Cultural Osvaldo Soriano -25 de Mayo 3108- se presentará el espectáculo teatral Los Opas, de Daniel Dalmaroni. La obra cuenta la historia de Ernesto, un hombre desquiciado por la situación que atraviesan él y sus hermanos, Ana y Mario a causa de una madre demandante y menos sorda de lo que ellos creen.

“Madriguera en la bruma”

A las 21.15 en la Sala B del Soriano llegará el turno de “Madriguera en la bruma” dirigida por Félix Bello, que aborda la historia de una familia que usurpa una vivienda.

Desde esta perspectiva puede aparecer cómo una historia más que se da en nuestra difícil realidad, pero la pieza aspira a más que eso, pretende llevar la situación hasta las últimas consecuencias. Con Elena Brown, Roberto Norando y Fernán Oyana.

“Mesa”

En lo que supone su segunda temporada, “Mesa” regresa al Galpón de las Artes durante esta temporada. Todos los viernes a las 22,30 se la podrá ver en el escenario de Jujuy 2755. Luego del éxito de Mesa, No varieté clown, The Sastre regresa con este nuevo espectáculo. En este caso, el grupo no trabaja sobre el género clown sino sobre la comedia muda, el espectáculo no tiene casi textos, y los comediantes trabajan creando situaciones a partir de un cuadrado en medio de la escena que se utiliza como disparador de diferentes espacios.

“Una muñeca veneciana”

“Una muñeca veneciana” es el espectáculo teatral que subirá a escena esta noche en doble función, a las 22 y a las 23,30 en el escenario de El foco (Rivadavia 4545). Se trata de un policial dramático: un crimen, un triángulo amoroso, varios relatos y una duda ¿quién disparó? Actúan Victoria Zubillaga, Poupee Rognone, Agustina Forace, Alejandro Bocca y Marcelo Hidalgo. Con dramaturgia y dirección de Olivia Diab.

“Sola no eres nadie”

A las 21 de hoy llegará al escenario de la sala Gregorio Nachman del Teatro Auditorium la obra “Sola no eres nadie” de Natalia Villamil, con la actuación de Mariano Mazzei. Las funciones cuentan con el apoyo del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires y tendrán continuidad los viernes y sábados. “Sola no eres nadie” aborda la temática de la identidad sexual con un texto poético donde se sintetizan los infinitos derroteros de un alma enfrentándose a sus miedos y mostrándose al mundo tal cual es, aunque el mundo se niegue a verla y la desdibuje a su manera. La puesta, dirigida por Ana Alvarado, tiene vestuario y escenografía a cargo de Valeria Cook, música de Gustavo García Mendy, diseño de luces de Jessica Tortul, producción de Gabriel Guz, y asistencia de dirección de Guillermo Aragonés.

“Maruja enamorada”

“Maruja Enamorada” -un biodrama amoroso de Vivi Tellas- debutará esta noche a partir de las 23 en la sala Gregorio Nachman del Teatro Auditorium y las funciones serán todos los viernes y sábados de la temporada. La obra recorre la historia amorosa de Maruja Bustamante y es una hipótesis sobre el amor, un documental romántico. La autora plantea los siguientes interrogantes: ¿El amor es una ficción? ¿Quiénes somos en el amor? ¿El amor termina cuando empieza? ¿Siempre nos enamoramos de la misma persona? ¿Cuál es el cuerpo del amor? Tiene dirección de Vivi Tellas y está interpretada por Ignacio Ocampo y Maruja Bustamante.

“Ahora”

“Ahora, homenaje a la commedia dell´arte” es el espectáculo que debutará hoy a las 22 en la Bodega del Teatro Auditorium, con las actuaciones de Marcelo Savignone y Victor Malagrino. A lo largo de la pieza un actor se convierte en la voz de muchos y en el dolor de otros tantos. En ese momento, ahí, la risa se convierte en nuestra mejor venganza. Cada vez que el público ríe, el teatro ha ganado una batalla, la de iluminar lo que la sociedad mantiene en la oscuridad. La Comedia del Arte es un territorio cruel por su gran autenticidad y exacerbación del comportamiento humano.

“Claudio y Calígula”

“Claudio y Calígula (Los secretos del fuego)” es la obra de teatro que subirá a escena hoy a las 22 en Cuatro Elementos (Alberti 2746). Todos los viernes de la temporada se los podrá ver a Antonio Mónaco, Pedro Benitez, Agustina Anzoategui, Marce Cardoso, Pau Costa, Nélida Beatriz Moriondo, Santiago Maisonnave, Agustín Barovero, Damián Chiurazzi y Silvia de Urquia, en una obra que dirigió la misma Urquía y que el año pasado se llevó varios premios Estrella de Mar. Además, recibió el Premio del Espectador que entrega la Escuela de espectadores de Mar del Plata.

“Travesía”

A las 20 de hoy, el sábado y el domingo y con entrada a la gorra, se presentará en la carpa de La Audacia (frente al Faro), un espectáculo interpretado por Alina Rodriguez Martin, Camila Moya, Juan Cruz Dal Dosso, Matias Romero, Moira Niella y Abigail Jara Sanchez. La dirección es de Pedro Terra. Un espectáculo para toda la familia, que transita mitos de nuestra raíz histórica desde el juego clownesco combinando la danza, la pantomima y la frescura de los comediantes.

“La fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi”

En la sala “El Sótano” del centro cultural América Libre (XX de Septiembre y San Martín), a las 21 de hoy se presentará “La fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi”, una obra de autor (del grupo los Macocos), que interpretan los actores del grupo “Eternos Miércoles”, con la dirección de Rosita Pelaia y la asistencia de Cecilia Piaza y Guillermo Falcone. Es la historia de una familia ignota, a la que todo le va mal que relega los fracasos del teatro nacional, en tono de parodia. Los cinco actores en escena encuentran un baúl lleno de fotos y testimonios. 300 años de historia y ocho géneros.