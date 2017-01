Análisis político

Por Gerardo Gómez Muñoz

Son varios los partidos que no dejaron avanzar enero sin iniciar sus encuentros para hablar de la importancia que tendrán los próximos comicios, tanto para quienes gobiernan como para los que desde la oposición plantean las necesidades de cambios en favor de la gente.

Hasta el PRO de escasa vitalidad, pese a su condición de gobernante, comenzó a entender que necesita militancia para plantarse con derecho y responsabilidad al lado sus socios cogobernantes. Ahora se sabe que su cabeza visible es el concejal Juan Aicega, acompañado de quienes comienzan a hacerse conocidos a través de su trabajo administrativo, como Martín Merlini en el Consorcio Portuario, Guillermo Volponi en el Emder, etc., hasta se agregaría a Gustavo Blanco de Salud Pública, de mayor facilidad para la resta que para la suma, dada su afición a la pelea a diestra y siniestra.

Menuda encomienda le llegó desde arriba a Aicega: lograr que “Cambiemos” se presente con una sola lista. Menos mal que el destino le deparó el primer logro con la imprevista baja del representante de Lilita Carrió que, presumiblemente, después de su vergonzante papelón-delito, tendrá el mínimo pudor de retirar su autocandidatura si es que antes no lo hace la Justicia. Guillermo Castello, ya había avisado que su partido iba con lista propia. Esto antes de que el legislador fuera sorprendido, borracho, manejando su automóvil para incurrir luego en diversos otros delitos al resistirse a los controles legales.

Imprescindible es para el PRO lograr mayor representación en el Concejo Deliberante donde perdió la mayoría a manos de un consuetudinario desertor de lealtades políticas como José Cano y un debutante en defecciones como el radical Eduardo Abud. Pero “Cambiemos” avizora más perspectivas de fracasos en la misión, pese a, los esfuerzos de Aicega, que respuestas favorables a las urgencias de una mínima unidad en el conglomerado electoral gobernante.

Nada más fácil en la UCR

Ni por más organizado y estructurado que pueda ser el radicalismo no ofrece mejor ni más fácil panorama que el macrismo frente a la necesidad de presentarse como una fuerza cohesionada frente a la obligación de reclamar sus representaciones en el gobierno de “Cambiemos”. El sector con más llegada al gobierno provincial deliberará al respecto en los próximos días en nuestra ciudad. La sola presencia de Maxi Abad y del vicegobernador provincial Daniel Salvador, como secretario general y presidente, respectivamente de la UCR revela la diferencia con el encuentro del Morena con Ricardo Alfonsín de hace10 días. Entonces se alardeó de críticas al “ninguneo” y la falta de consultas, para disimular que la cuestión son los cargos de cara a estos comicios de medio término. Ahora será al revés porque estará el vicegobernador y, desde luego, el costado radical más oficialista. Se tratará de acercar posiciones para que no haya desobediencias al pedido de “lista única de Cambiemos”, formulado por María Eugenia Vidal. Los nombres vienen “in pectore”, senador por la 5a. el tandilense Carlos Fernández y, tal vez, el único reclamo de peso pero racional será el de la senaduría en la 1a. sección para un hombre del vicegobernador Salvador que no tiene uno propio en su distrito.

¿Y lo más difícil?…, sin dudas los concejales para Mar del Plata… Lo más prudente será dejar que los locales se saquen los ojos, más adelante y dentro del comité. Porque Arroyo querrá lo suyo, tal vez el comité al igual que el PRO y no hay que hacerse los distraídos ya que Vilma Baragiola tiene a varios de los suyos que terminan mandato y está jugando por fuera de la conducción local. La cuota femenina del senador tal vez sea la solución y ella no levantó su amenaza que llegado el momento hasta podría ir por fuera del partido y hasta ser la candidata de Arroyo. Estará para alquilar balcones, como decían las viejas crónicas.

Los campos justicialistas

La diversidad de encuadramientos que con sus variantes y matices son genéricamente peronistas, viven con una característica única en el campo político: la militancia prácticamente permanente, tanto desde el oficialismo circunstancial como desde la oposición. Así es también hoy. Los sectores que auspician y apoyan la precandidatura a presidente del PJ de Juan Manuel Rapacioli, están hace más de un año en esa constante. Tal vez después no coincidan en otros tramos de la boleta comicial, pero ya constituyeron una referencia peronista y viva día a día. En esa tesitura activa el grupo principalmente juvenil de “La Hora de los Pueblos”, con actividad formativa y de servicios en su propia sede con militancia barrial y con intensa acción y de promoción en los barrios más carenciados. También como para probar la diversidad y extensión hay que mencionar a los que son convocados por el llamado del “Rapa”, se juntan tras su candidatura a la importante formación del “Peronismo de Batán”, Peronismo Marplatense, “Renacer Peronista” y un largo etcétera.

Vacante, Cheppi y otros

Hablando de los servicios de la militancia como una tarea de entrega humanista para el hermano careciente está un grupo de odontólogos nucleados en la fundación “Ciudad Inclusiva” que le presta atención a la población humilde de los barrios “Autódromo”, “Las Heras” y “Estación Camet”. Aplican implantes, prótesis y otros servicios a gente que de ninguna manera estaría en condiciones de abonarlos. Un claro mentís típicamente peronista a la política de Macri que cerró el servicio denominado “Argentina Sonríe”, por la que se proveía de salud bucal y dental a miles de argentinos pobres en todo el país.

La política como una tarea específica viene por otras vía así el diputado Juan Manuel Cheppi, estuvo el sábado en Villa Gesell en una reunión donde se debatió el estado partidario actual con la presencia de figuras como Carlos Kunkel, Víctor Santamaría, Carlos Castagnetto, Daniel Filmus, Héctor y Mario Recalde e innumerables diputados y senadores peronistas bonaerenses. La clara definición de estos dirigentes indican la cercanía con el FpV y Cristina. Pero por otro lado la inminencia electoral interna y la general estaba al mismo tiempo significada por la recorrida de Juan Manuel Cheppi y Pablo Vacante con el intendente de la Costa, Pablo de Jesús por distritos de la 5a sección. Sabido es que Cheppi ya habló de su decisión de ser el primer candidato a concejal del sector y Pablo como actual presidente del PJ no habla del tema, pero los que se estimulan con sus propios pálpitos, susurran otro primer puesto…

Otros peronistas

Pero Mar del Plata fue también fue sede este fin de semana una reunión de otros sectores peronistas de la provincia, gente que no disimula su ansiedad por lograr ubicación en el panorama interno y mirando hacia las urnas. Por las pintadas en las rutas que acercan a nuestra ciudad pareciera que el hasta ahora ignoto intendente Bolívar Bari Bucca con Juanchi Zavaleta, intendente de Hurlingham, lideran al sector done están entre otros los intendentes Juan Pablo de Jesús, Martín Insaurralde, Ricardo Cascallares, Gabriel Katapodis y diputados como la marplatense María Alejandra Martínez, Ricardo San Pedro, Eva Gutiérrez y varios más. Parecen decir “no nos van a dejar afuera”, pero tampoco nos arrastren a las desmesuradas lenguas como la de Julián Domínguez, Pichetto, y otros aque hablan del fin de ciclo de Cristina.

Agrandar el comité

Tato Serebrinsky en su carácter de secretario de Acción Política de la UCR, tuvo una idea que debutó con los mejores auspicios, con del acompañamiento y respaldo del titular del partido local y de otros directivos partidarios. Habló varias veces de acercar el comité a la gente “porque UCR siempre fue un partido que acompañó a la comunidad, no tenemos que estar encerrados siempre”. Así es que visitaron a la UCIP en su propia sede y fueron recibidos con complacencia por el presidente Raúl Lamacchia, el vicepresidente Blas Taladrid y el gerente Carlos Patrani y otros dirigentes. Se habló de los momentos, la búsqueda de soluciones oportunas y la mutua colaboraciones cuando los temas sean incumbencia comunitaria. Hay alegría en el sombrío comité y los radicales dicen que otra visita próxima podría ser al prestigioso sindicato de los empleados mercantiles conducido por el legendario Pedro Mezzapelle.

En qué anda Fiorini

Sigue en lo suyo el concejal de “Crear” con su par Alejandro Carrancio, el asesor Martín Abonjo y el grupo fiel que lo acompaña y sigue respaldándolo. El sábado mientras la ciudad ardía llevaron a un centenar de chicos de diversos barrios a la Villa Don Bosco de Batán. Hubo juegos, pileta, hamburguesas y juegos diversos. Al día siguiente fue a aportar pelotas de fútbol y otros elementos deportivos para los chicos del campeonato juvenil playero. Su optimismo y la consiguiente decisión de trabajar para la ciudad y su posicionamiento en ella siguen vigentes y son respaldadas por un formidable trabajo del equipo que pinta los muros, “pero sin enchastrar”, aclaran oportunamente.

“¿Se animaría el Mauri?”

Era la retórica pregunta de un reanimado sciolista citadino al comentar el espectáculo “que fue el paseo triunfal de Daniel por diversas playas marplatenses”. Y su festejo fue respaldado por muchos. Porque la recpción respetuosa y cariñosa fue unánime, a tal punto que se viralizó lo de una decidida dama, respaldada por los presentes “te aplauden muchos que ahora quieren sepultarse bajo la arena”. Rápido que venga un ecuatoriano y estudie el tema o… mejor que saque conclusiones acerca de la reacción que ya no se puede disimular…