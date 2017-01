Una semana antes de que el intendente Carlos Arroyo firmara el decreto que “no autoriza” la realización de fiestas electrónicas en Mar del Plata parecía que todo estaba resuelto para que estos eventos se llevaran a cabo sin ninguna dificultad.

El miércoles 4 el mismo municipio se mostraba dispuesto desplegar un amplio operativo de control en las playas del sur junto a la Justicia, la Policía de la Provincia, el Ministerio de Seguridad de la Nación y los empresarios.

Incluso informó que ante cualquier problema los vecinos podrían realizar denuncias al 2235032317 (vía whatsapp).

Todo eso había quedado resuelto en una reunión que horas más tarde fue ampliamente difundida por el área de prensa del Ejecutivo.

En ese contexto, en el que las cosas parecían estar plenamente encaminadas, una semana después la misma gestión emitió el decreto por el que dispuso no admitir la realización de estos eventos, protagonizando luego una serie de hechos desconcertantes, que concluyeron en que, en contra de lo que dijo el intendente -“yo no voy a autorizar ninguna”- se aceptó que se desarrollen las fiestas ya programadas para hoy y mañana.

La difusión del acuerdo sobre cómo se harían y controlarían las fiestas, se produjo mediante un comunicado de prensa que aún hoy sigue publicado en la página oficial de la comuna.

Incluso contiene una fotografía en la que se ve a algunas de las mismas personas, entre funcionarios y empresarios, que desfilaron por esta semana desfilaron municipio para destrabar el conflicto que generó el decreto del intendente.

El texto de prensa indica que el miércoles de la semana pasada se había realizado una reunión en la Secretaría de Gobierno “para coordinar acciones tendientes a la prevención y control en eventos masivos y fiestas electrónicas”.

También se señala que “previamente, se realizó una reunión en la Fiscalía General convocados por el Fiscal Oscar Deniro” a partir de lo cual se habían acordado una serie de medidas en el marco de un programa bautizado como “Mar del Plata Segura”.

“Tuvimos una reunión muy importante con los representantes de estas empresas que organizan fiestas electrónicas. Concurrieron distintas áreas y fue muy positivo. Mar del Plata está de pie, hay mucha gestión. Más allá de nuestras palabras, se ve en la vía pública y en las calles que estamos actuando y siendo muy severos con todos aquellos que no se encuentren dentro del marco legal”, explicó el subsecretario de Inspección General, Emilio Sucar Grau.

Quien brindó más precisiones fue Emiliano Mensor, director de la Secretaría de Gobierno y coordinador de “Mar del Plata Segura”.

Entonces dijo que durante la reunión “se informó acerca de las acciones de prevención y control” que habría en torno a las fiestas.

El funcionario prometió “controles adentro y afuera de los eventos”.

También dijo que se supervisaría “que no haya saturación en los puestos de hidratación, también controlaremos ?antes y después de cada evento- la presencia de ambulancias, las salidas de emergencias, socorristas, Cruz Roja y puntos de encuentro. Además, habrá controles con perros de Drogas Ilícitas de la Policía para interceptar a cualquier persona que quiera ingresar con estupefacientes”.

“Todo estará -continuó Mensor- trabajado de forma conjunta con la Justicia, con la Subsecretaría de Inspección General a cargo Emilio Sucar Grau y la Secretaría de Gobierno, atravesando todas las áreas de la comuna, con el intendente Arroyo coordinando todo. El Estado municipal estará presente las 24 horas. Nosotros, a través del programa “Mar del Plata Segura”, tenemos un canal de comunicación permanente entre todas las áreas”, dijo.