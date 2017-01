Arroyo dijo que no autoriza fiestas pero que no están “prohibidas” ni “suspendidas”

El intendente Carlos Arroyo apareció ayer en el hall del Palacio Municipal cuando el lugar se encontraba repleto de periodistas de medios locales y nacionales.

En ese momento reinaban las dudas sobre la existencia de un decreto prohibiendo las fiestas electrónicas, algo había cobrado estado público a partir de un tuit publicado por el área de prensa del Ejecutivo. Tampoco había certezas sobre si, tal como lo había asegurado el secretario de Salud, Gustavo Blanco, en realidad se estaba trabajando en la redacción de una norma para “autorizarlas”, con el consenso de los empresarios.

Con anteojos negros y algunas carpetas en la mano el intendente abrió la puerta de su despacho y comenzó a atravesar el recinto a paso lento. Los periodistas se abalanzaron sobre él, protagonizando un diálogo confuso, colmado de imprecisas declaraciones.

De todos modos el jefe comunal se mostró especialmente atento a evitar el uso de la palabra prohibición. Y aclaró que el decreto firmado por él no contenía esa palabra ni el término “suspensión”. A eso le agregó que lo que había resuelto era “no autorizar la realización” de fiestas electrónicas. En poco menos de 5 minutos, que fue lo que duró el tiempo que dedicó hasta llegar a la vereda y subir al vehículo oficial, Arroyo mantuvo el siguiente diálogo con la prensa.

– El decreto está escrito, firmado. Es el decreto 102.

– ¿Qué dice? ¿Están prohibidas?

– El decreto en ningún momento habla de prohibición, dice que yo no autorizo, nada más.

– ¿Y qué diferencia hay? ¿No autoriza nuevas?

– No autorizar nuevas es una cosa, prohibir es otra cosa. Yo no prohibí, eso será una función del Concejo Deliberante. Yo por el momento no autorizo. De todas maneras, acá de lo que se trata es de asegurar que no haya víctimas, que no hay ninguna persona que tenga problemas por el consumo de?

– ¿Las que están organizadas se van a realizar en este verano?

– Fiestas electrónicas están susp? por lo que dice el decreto están no autorizadas. Otro tipo de fiestas se van a poder hacer.

-¿Era el momento para tomar una decisión así?

– Siempre es el momento para salvar vidas humanas o para asegurar la vida, la salud de la gente.

-En el Twitter oficial de la Municipalidad dice que todas las fiestas van a estar suspendidas por el resto de la temporada?

-No, cómo van a estar suspendidas? Yo no sé, yo no escribí nada en el Twitter.

– ¿Esta decisión es ad referéndum del Concejo Deliberante?

-No, es un decreto mío.

-Para aclarar entonces ¿va a haber fiestas o no?

– Sí, cómo no va a haber fiestas. Lo que pasa es que yo no autorizo fiestas electrónicas, nada más. Si no entiende está clarísimo.

– ¿Las que ya estaban organizadas con entradas vendidas se van a realizar?

– Le vuelvo a reiterar: fiestas electrónicas susp? no están autorizadas, yo no autoricé, eso dice el decreto.

– ¿Qué pudo hablar con los productores?

– Hablamos de medidas de seguridad y demás y las fiestas serán otro tipo de fiestas, no sé.

– ¿Y ellos qué le plantearon en cuanto a lo informado acera de que se suspendían las fiestas?

– Es irracional pensar que en Mar del Plata se van a suspender las fiestas.

– ¿Y qué pasa con las fiestas de música electrónica que ya están pautadas?

– Eso tendrá?

– Si había alguna fiesta de música electrónica autorizada para este fin de semana ¿se puede hacer?

– Yo no voy a autorizar a ninguna.

– Para pasar en claro porque a nivel nacional se ha generado mucha repercusión: ¿concretamente cuál es la postura de la Municipalidad en relación a la autorización de fiestas de música electrónica?

– ¿Ustedes tienen el decreto, no es cierto?

– Noooo

– Bueno, pídanlo porque está editado el decreto, mandé que lo publicaran.

– ¿Y qué dice?

– Ahora no lo sé de memoria, es largo, tiene tres páginas.

-¿Qué diferencia hay entre prohibir y no autorizar para usted?

– No, no, no dice que se prohíbe. Dice no autorizar.