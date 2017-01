Arroyo unplugged, los números que sorprenden y enojos en el teatro

Con la música a otra parte. Una medida tan audaz como polémica adoptó hace algunas horas el intendente municipal Carlos Arroyo: fin para las fiestas electrónica en Mar del Plata. La noticia tomó por sorpresa a algunos funcionarios y hasta a los responsables de la comunicación y la prensa de la comuna, quienes hacían “malabares” para atender la requisitoria periodística. Ni hablar de los productores y organizadores de estas fiestas, quienes hoy por la mañana, en consonancia con una marcha en rechazo a la suspensión prevista para las 11, serán recibidos por el jefe comunal. Para este verano había programadas 17 fiestas electrónicas en Mar del Plata. “No puedo permitir que se me muera un pibe en un fiesta de estas”, le comentó el intendente a uno de sus colaboradores, por la mañana, cuando ya tenía decidido adoptar esta medida. Por la tarde refrendó el decreto

Cabe destacar que el decreto de suspensión fue firmado por el intendente y por el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente. Se basa en “preservar la salud de las personas en el ámbito donde se produce consumo de drogas y alcohol”, se indicó, recordándose que el sábado pasado se registraron 58 detenciones de personas con drogas y 4 fueron hospitalizadas en una fiesta en una playa del sur. Rápidamente se alzaron voces a favor y en contra de la medida. “Felicito al intendente por su valentía”, señalaban algunos a través de las redes sociales, otros expresaban la necesidad de “prevenir antes de prohibir” y estuvieron quienes directamente tildaron a Mar del Plata de “Mar del PAMI” o “Ciudad triste”.

No habrá más fiestas electrónicas en Mar del Plata, a partir de la suspensión decidida por el intendente Carlos Arroyo.

Asimismo, se espera que en las próximas horas, algunos organizadores de estas fiestas presenten sendos recursos de amparo ante la Justicia. “¿Por qué no las suspendieron antes de arrancar la temporada?”, se preguntaba desconcertado uno de los productores quien aseveró que para las fiestas a realizarse en lo que falta de enero hay cerca de 30 mil entradas vendidas en forma anticipada, al tiempo que se abonaron los cachets de los músicos internacionales que llegarían a la ciudad. Otro de los organizadores reseñó que en la fiesta realizada el fin de semana pasado “prestamos toda la colaboración para impedir inconvenientes. De hecho se hicieron operativos policiales en los accesos incautándose droga y alcohol. Somos los primeros interesados en que las cosas salgan bien”, alegó. Lo cierto es que el jefe comunal tomó una decisión acerca de la cual se hablará, y mucho, durante los próximos días. Ya con las primeras repercusiones se percibieron muestras de apoyo y también críticas. Un debate abierto.

Las movidas iban a registrase el lunes, pero, pillos, los políticos siempre quieren “primerear”. Y así, el domingo, casi al mismo tiempo, el concejal Lucas Fiorini anunciaba que conformaría un bloque propio con Alejandro Carrancio, mientras desde Tigre, Sergio Massa ordenaba difundir a sus espadas locales la resolución del Frente Renovador de decidir la expulsión de ambos ediles, por “haberse apartado del programa y la plataforma partidaria”, léase por haber votado a favor del aumento del boleto junto al oficialismo en el Concejo y por haber permitido la aprobación del presupuesto. ¿Quién perdió y quién ganó? Bien podría señalarse que ganaron todos.

Ganó Massa, porque ahora tiene totalmente definido su candidato a encabezar la lista de concejales y de legisladores provinciales para los comicios de este año. Ariel Ciano y Juan Curuchet son sus hombres para esos cargos, aunque aún Ciano ni siquiera haya anunciado su incorporación al FR. Ganó el ex renovador, actual ministro de Gobierno y enviado de Vidal a poner en orden el gobierno municipal, Joaquín De la Torre, una especie de “padrino” de Fiorini. Le da a Arroyo las herramientas como para no tener sobresaltos en el Concejo Deliberante. El nuevo bloque está más cerca del intendente que de la oposición, sin dudas, aunque esto genere cierto recelo entre los ediles radicales que conforman el bloque de Cambiemos. También ganó el mismo Fiorini, quien vio que su futuro aparecía “taponado” en el Frente Renovador y que de la mano de De la Torre puede tener futuro en Cambiemos. En reunión con sus seguidores, Fiorini agradeció el acompañamiento “antes los ataques e injurias que nos lanzaron estos días”

Es que con el correr apenas de días de enero, ya se visualizan los grandes trazos de lo que será la próxima contienda electoral, por lo menos en el plano local. Acción Marplatense irá con Marcelo Artime o Santiago Bonifatti -¿llegarán a internas?-, el Frente Renovador seguramente con Ariel Ciano, el Frente para la Victoria con Carlos Cheppi o Fernanda Raverta, y en Cambiemos, con el panorama más complicado, ya se anotaron Sebastián Puglisi por la UCR, el PRO tendrá su candidato, el arroyismo llevará seguramente a Vilma Baragiola o al mismo Fiorini, al tiempo que también tiene pretensiones la Coalición Cívica. Así, en Cambiemos, los “operadores” deberán negociar con el anhelo de la unidad, aunque hay muchos candidatos y poco para repartir. Las PASO ya empiezan a jugarse en Mar del Plata, y según los analistas más lúcidos, “en la ciudad y en la Provincia todo se definirá entre dos. No hay lugar para un tercero”. ¿Será así?

Eran dos fiestas. Terminaron haciendo media. Históricamente, la temporada marplatense, entre sus acontecimientos destacados del verano, ofrecía la Fiesta Nacional del Mar y el tradicional desfile Mar del Plata Moda Show, de Héctor Vidal Rivas, con las modelos más destacadas del país. Este año quisieron unificar ambas y terminaron haciendo media fiesta. No más de 2000 personas, todas sentadas -mayoría de funcionarios e invitados especiales- asistieron a una fiesta sin calor popular, donde fue elegida la nueva Reina del Mar, mientras un grupo de representantes del colectivo “Ni una menos” se oponía a dicha elección. Para peor, los marplatenses no pudieron ver la fiesta ni siquiera por televisión. La exclusividad la tuvo un canal capitalino, que no transmitió en directo.

Mientras en la Televisión Pública se veía el Festival de Jesús María de Córdoba -con un llamado telefónico al marplatense Hernán Lombardi se hubiese garantizado la televisación para la ciudad y el resto del país de la Fiesta del Mar-, los marplatenses ignoraban que se realizaba esta tradicional ceremonia por la cual el Emtur abonó más de un millón de pesos. La ciudad se perdió las actuaciones de buenos artistas y el show de fuegos artificiales. Una lástima que se vayan perdiendo estos acontecimientos, como la Gala Zurich de Mar -esta temporada no se realizará- y otros eventos que generaban incluso repercusión periodística. En este contexto, se lanzó la primera bola de la temporada en el Casino Central y no estuvo presente el intendente.

La entrega de los premios Estrella de Mar también corrió peligro. Se produjo una “catarata” de renuncias de periodistas locales, algunos de los cuales dejaron en claro que no podían avalar la política desarrollada por la secretaría de Cultura local, eliminando programas en los barrios, o “persiguiendo” al circo La Audacia, por ejemplo. Mientras tanto, la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica (Attra) manifestó su enfático apoyo a las medidas de protesta encarnadas en la decisión de diversos elencos marplatenses, y miembros del jurado, de renunciar a su participación en la edición 2017 de los premios Estrella de Mar, entregados por el Ente Municipal de Turismo (Emtur).

En este marco, la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica (Attra) decidió “no prestar nuestra colaboración con el sostenimiento de una ceremonia que pretende invisibilizar un profundo desprecio por nuestra actividad cuando se apagan las luces y las cámaras”, en rechazo a la entrega de los premios Estrella de Mar. En un duro documento sostienen que “a lo largo del año transcurrido, la gestión de este gobierno municipal ha consolidado un vaciamiento virulento y sistemático del ámbito cultural en general, y teatral en particular. La reducción presupuestaria; la ausencia absoluta de diálogo; la encarnizada persecución ideológica sobre trabajadores de la cultura; la drástica reducción de los programas socioculturales; la desarticulación de la Comedia Municipal (cuyos trabajadores aún no terminaron de cobrar los haberes correspondientes a la temporada pasada); el cierre del Teatro Diagonal y la seria amenaza a la continuidad del Teatro Colón; o el hostigamiento permanente al circo La Audacia, como a diversas manifestaciones de arte popular y callejero, son sólo algunos de los mojones en un camino abiertamente enfrentado con las expresiones artísticas y con nuestra actividad teatral”.

A pesar de que la agencia Télam menciona a Guillermo Yanícola como “uno de los jurados que renunció”, debe señalarse que se trata de uno de los artistas más prestigiosos y premiados de la ciudad. Este año presenta siete obras, algunas de ellas (las que no son estrenos), con varios premios Estrella de Mar. Pero fue uno de los primeros en renunciar a presentarse en esta oportunidad, junto a todos sus elencos. Como el también dramaturgo, actor y director Mario Carneglia, otro de los más premiados durante todos los años que se presentó. Entre las renuncias más resonantes, también está la de la obra “Maldad”, de Marcelo Marán, que el año pasado recibiera premios pero que en esta temporada podía aspirar a otros.

Cerró el 2016 pero no cesarán aún los ecos de diferente índole del que fue el primer año de Carlos Arroyo al frente del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, empieza ahora el tiempo de descuento para la presentación de la primera Rendición de Cuentas. El procedimiento administrativo, político (y a veces judicial) que sigue tiene diversos capítulos. El primero ya trajo ruidos, porque ha desaparecido de la web municipal la publicación del presupuesto ejecutado. Es decir, la publicación de los números del último día correspondientes al último mes no está, desapareció. Por esa razón aún no se puede conocer cuál fue la performance que entre Cano y Schroeder lograron darle a la cuestión de las cuentas del municipio. Tema llevado y traído si los hay, pero no por eso menos importante.

¿Qué pasó? ¿Por qué no está la publicación? No se sabe. Sí es cantado, a esta altura, que no será posible su disolución en el aire de las nadas con que la política suele esfumar lo que no le conviene. Todo un arco opositor, periodístico, judicial pero también, y antes que nada, ciudadano, espera el documento que la ley obliga a no esconder. De todos modos, algunos datos y vestigios “a cuenta” ( de la rendición de cuentas, valga la redundancia) empiezan a trascender. Por ejemplo, que antes de fin de año, como varias veces en 2016, se usaron fondos afectados para pagos ordinarios. La novedad es que ahora se fue más lejos: los recursos fueron usados el día 10/12 para pagar a un proveedor. Como muestra, va un nuevo botón, aunque en realidad hay para hacer dulces.

Ambos documentos exhiben que, justo el día del aniversario (Arroyo asumió el día 10/12/16), a manera de una suerte de celebración inversa, el gobierno antes denunciante por el uso de recursos afectados para gastos ordinarios, volvió a pecar. Como tantas veces durante 2016, usó recursos afectados. En este caso del Plan Nacer. Pero ya no para pagar sueldos, sino a la firma Bernardo Lew e hijos que provee insumos y servicios para el área de salud. De todos modos, algunos expertos le restaban interés al asunto por no ser ya una novedad: “Desde que Cano lo hizo el 6 de mayo, utilizando además él también más descubierto del que tenía autorizado, la cosa no tiene gracia, el arroyismo se venció a sí mismo en una pulseada contra su propia ceguera: nadie les hubiera recriminado tanto esta cuestión que han decidido en muchísimos lugares y en distintas épocas los gobiernos locales, si no hubiera sido que al propio Cano se le ocurrió plantearlo como un tema penal”, señalaba un docente de Económicas que supo revistar en un equipo de gestión municipal hace ya varios lustros.

“Sin embargo”, continuó, “la cosa empieza a tener su novedad por otro lado: “¿con cuánto déficit cerraron Arroyo, Cano y Schroeder el 2016?”, preguntó. “Porque después de cerrar los programas de educación, de enfrentarse al mundo de la cultura que los acusa de vaciamiento, de achicar los servicios de salud y de haber logrado el triste récord de ser el gobierno que menos obra publico hizo en un año de gestión, lo que se debe esperar es que al menos las cuentas estén equilibradas”, señaló frente a un conjunto de colegas con los que compartía una charla en los vacíos pasillos de enero en la Universidad. “Un crecimiento del déficit después de un año de puro recortar sería muy difícil de justificar frente a los chicos de la Infanto Juvenil que se quedaron sin instructores o frente a las sociedades de fomento a las que se les escatima todo”, continuó. Pero lo más alarmante fue lo que dijo al final. “Mil es un número redondo, pero no alcanzará para describir la realidad” dijo. “El municipio, según mis cálculos, superó largamente, por primera vez en la historia, los mil millones de déficit, pero sin hacer nada”, precisó.

“Cuando se publiquen las cifras se verá un récord que sólo la impericia puede explicar”. Ahí quedó el comentario a la espera de la información que tarde o temprano se publicará. Aunque a modo de despedida agregó algo más: “Eso sin contar que por primera vez en casi una década hubo envíos de fondos para pagar sueldos varias veces durante 2016, eso ayudará en las últimas cuentas a que el 1 de mil se acerque menos al 2, de dos mil”. En tanto, debe consignarse que la gestión de Arroyo no podrá aprobar esta semana el presupuesto. Sin los votos necesarios para darle despacho al proyecto, se suspendió la reunión de la comisión de Hacienda prevista para las 11 de ayer. La iniciativa no podrá ser tratada en la sesión plenaria prevista para este jueves.

Un escándalo fue el que se vivió en la noche del lunes en el complejo Roxy y Radio City, cuando se realizó un sorpresivo operativo del ministerio de Trabajo y el de Seguridad, con apoyo de fuerzas policiales, mientras centenares de personas hacían cola para asistir al recital de Márama o al espectáculo de Coco Silly. El director del complejo, Marcelo Marán, denunció que lo amenazaron con clausurar el teatro y habló de un “apriete”. El periodismo se hizo presente en el lugar y finalmente, tras labrarse actas, todo retomó a la normalidad. Debe consignarse que en este caso, la Municipalidad no tuvo absolutamente ninguna intervención.

“Muchachos, si no quieren más teatros en la ciudad nos vamos”, dijo el productor teatral Javier Faroni, reaccionando a través de las redes sociales ante el inusitado procedimiento realizado en el complejo Radio City Roxy Melany. A través de su cuenta de Twitter el diputado provincial por el Frente Renovador sumó sus reproches a la actuación de decenas de empleados del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Trabajo, quienes irrumpieron en el establecimiento para, supuestamente, controlar las condiciones laborales de los vigiladores privados que se desempeñan en el lugar. “Muchachos díganlo abiertamente que no quieren más teatro en la ciudad y nos vamos!! El amor a la ciudad seguirá intacto pero no mientan más!”, escribió. Faroni se quejó por la forma en la que el sector público está actuando durante esta temporada en relación al negocio del espectáculo. “200 shows gratis en el verano, operativo de ministerio de Seguridad en teatro, ni una fiesta de lanzamiento, sin promoción la ciudad”, señaló.

Axel cantó ante una multitud en Parque Camet, en el ciclo de recitales de Acercarte

Una multitud asistió a las dos primeras jornadas del ciclo Acercarte en Parque Camet. El lunes cantó Axel ante miles de marplatenses y turistas y el martes fue el turno de Karina, la Princesita. Las autoridades de Cultura de la Provincia expresaron su satisfacción, y comentaron que con la segunda fecha en Mar del Plata sumaron 1.930.000 las personas que pasaron por las 42 ciudades en las que estuvo Acercarte. Valeria Lynch, Dread Nar I, Los Nocheros, Kapanga, Natalia Oreiro y Chaqueño Palavecino serán otros de los artistas que pasarán por Parque Camet.

El hombre no es de hacerse problemas por el viento y el frío de los inviernos marplatenses. Pero ahora le toca vérselas con los soles y los calores del verano riojano. Cuando no es para tanto, el calor de Chilecito llega a 33 grados. Pero cuando allí el verano honra su nombre la temperatura no baja de 40. Bajo esos soles transita varios días a la semana Marcelo Artime. Trabajando como consultor de un organismo internacional aporta lo suyo para la remediación de basurales sobre la Ruta 40 y para la construcción de un nuevo relleno sanitario. “Es una linda experiencia” le contó a un amigo en el aeropuerto de Buenos Aires esperando el despegue del vuelo de las 5,30 de la mañana. Sin embargo parece que también extraña. Tiene una esposa y dos hijos pequeños a los que esta semana se sumará Helena cuyo nacimiento, según el plan de parto, será el jueves. Helena tiene su origen etimológico en Helana, que significa brillante, deslumbrante, que arde o resplandece. “Como el sol de Chilecito” dijo Artime, entre risueño y orgulloso “Ojalá que ilumine este año, donde jugaremos mucho, fuerte y con todas las ganas”.



Constitución también es sede del crecimiento de la cervecería artesanal marplatense. Abrieron nuevos locales y habrá más…

¿De la avenida del ruido a la ruta de la cerveza artesanal? Las principales marcas líderes de la industria cervecera se asientan en el lugar. Antares, Baum, Glück y otros comercios la convierten en el nuevo punto de referencia para el rubro. Este fin de semana se inauguró la cuarta sucursal de Antares en Mar del Plata, esta vez en Constitución. No se trata de un hecho aislado, últimamente, las cervecerías artesanales apuntaron a esta zona de la ciudad, antiguamente famosa “avenida del ruido”, convirtiéndola en la nueva “avenida de la cerveza”. Un estudio comprobó que cada dos meses abre un nuevo bar cervecero en Mar del Plata, donde actualmente hay 40 cervetecas activas.

El presidente del Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS), Christian Guibaudo y el diputado provincial Maximiliano Abad, unidos por la pasión por Boca.

El domingo pasado se llevó a cabo el lanzamiento de “Zumba para adultos mayores” en el playón del NH Gran Hotel Provincial, con la presencia del presidente del Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS), Christian Gribaudo y el diputado provincial Maximiliano Abad. Además de apoyar el evento, que contó con la participación de Verónica Varano y que se repetirá cada sábado y domingo de enero y febrero, los funcionarios compartieron otra de sus pasiones: Boca Juniors. Es que Gribaudo, además de presidir el IPS, es el secretario general del club y Abad un reconocido fanático xeneize. Tal es así que más tarde ese día hubo un encuentro con el presidente Daniel Angelici, que también estaba en Mar del Plata. Abad, aunque un poco preocupado tras la partida de Tévez, le puso todas las fichas al equipo para este año que está empezando: “Somos grandes, con o sin Libertadores, somos grandes”, decía el diputado a todos los que pudieron escucharlo.

Un clásico de todos los veranos marplatenses. Volvió Mirtha Legrand y una vez más, defendió desde su programa televisivo a la ciudad, convocando a los argentinos a disfrutarla. “Haga Patria, venga a Mar del Plata”, es la frase que reitera en todos los reportajes que le realizan en estas horas. “Mar del Plata es una ciudad única con opciones para todos los gustos y bolsillos”, aseguró la conductora, quien ya comenzó su tradicional recorrida por los distintas salas teatrales locales, en donde siempre recibe el cariño del público y de los artistas. Una verdadera embajadora de la ciudad. En este marco, también debe resaltarse la gran cobertura periodística que realiza Canal 26 desde Mar del Plata donde todavía no se vive la mejor temporada de la historia, tal cual lo vaticinó el intendente.

Cortitas y al pie 1/ El viernes 20 de enero, de 10 a 14 se realizará el programa radial “Perros de la calle”, de la Metro, desde el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata.// El sábado cantará Fabiana Cantilo en Mar del Plata. El viernes, junto a Hilda Lizarazu y Pipo Cipollati será declarada personalidad destacada por el bloque de concejales de Acción Marplatense. Lo mismo sucederá con Hernán Casciari, el viernes 20.// Sorprendidos. Los vecinalistas fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, para intentar destrabar un conflicto. Pero se quedaron helados cuando escucharon la orden: “a la reunión se entra sin celulares”. ¿De qué tendrán miedo?

Cortitas y al pie2 / Se produjo la renuncia número 30 de un funcionario del intendente. La directora General de Educación Municipal, Teresa Capurro tuvo el número redondo. ¿El 31 será el titular de la Casa de Mar del Plata en Buenos Aires, quien va poco y nada a la diminuta oficina donde no puede trabajar todo el personal al mismo tiempo?// Imperdibles. Los amantes de la fotografía están de fiesta. En el museo MAR se realiza la World Press Photo, con los trabajos de los mejores reporteros gráficos del planeta. En tanto, en el Paseo Aldrey, desde ayer se realiza la 27a muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina.// Pasó diciembre, ya varios días de enero, y del tren ni noticias. Sigue sin correr el tren de Plaza Constitución a Mar del Plata. Pruebas y más pruebas, pero lo cierto es que el servicio sigue sin prestarse pese a que se había anunciado que se reanudaría en diciembre.

