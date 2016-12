Artime: “A los problemas de seguridad y trabajo, le queremos aportar soluciones con  equipo y mirada de futuro”

El referente de Acción Marplatense, Marcelo Artime, encabezó un encuentro con integrantes del Partido y representantes de diferentes sectores de Mar del Plata y Batán, para despedir el año y remarcar el compromiso con nuestra ciudad.

Al respecto, Artime afirmó: “a los problemas de seguridad y trabajo le queremos aportar soluciones con equipo y mirada de futuro, y a las incertidumbres de hoy, le queremos brindar certezas. Las certezas de la constancia, el trabajo y la voluntad de gestión que siempre tuvimos y que mejora con las experiencias”.

“A los problemas – continuó – no le queremos agregar más problemas. Lo nuestro es hacer, mirar hacia delante y seguir aprendiendo. Porque mucho de lo que nos pasa, o de lo que no pasa en la cuidad, tiene que ver con el desconocimiento y la improvisación”.

Seguido, Artime manifestó:“debemos ponernos en acción y trabajar en equipo por el futuro de Mar del Plata y Batán. Hoy se abandonan políticas públicas que eran muy positivas para nuestros vecinos, que permitían la generación de empleo y el desarrollo de nuestra ciudad, como la construcción del Parque Informático, que tenía como objetivo principal la creación de nuevos puestos de trabajo”.

Además, manifestó:“actualmente vemos como no se atienden las preocupaciones de los vecinos en materia de seguridad. A la falta de un Secretario a cargo se suma que los efectivos de la Policía Local, en lugar de estar protegiendo a los vecinos, realizan multas de tránsito, no reciben la capacitación permanente que estaba prevista al momento de su creación y el COM se encuentra sin operadores que monitoreen las cámaras durante las 24 horas”.

Finalmente, el referente de Acción Marplatense destacó que “los marplatenses debemos ponernos en acción para defender y cuidar los logros alcanzados durante la gestión anterior. A la sensación de desconcierto, de desorientación, le queremos aportar visión y un equipo para que Mar del Plata recupere un rumbo estratégico”.