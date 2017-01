Atlético del Rosario se bañó en oro

En el 52º Seven de Sporting, el representativo de Atlético del Rosario obtuvo el primer puesto en la categoría A. Los comandados por el ex Puma, Martín Rodríguez Gurruchaga, superaron en la final a Bruto, representantes de Mendoza RC por 14-7.

La Copa de Plata, en tanto, fue para Uni Seven (17-10 sobre Curda en la final) y la de bronce para Yo Quiero a Mi Mamá (17-14 sobre Carasucias), equipo formado por jugadores de Los 50 de Tandil.

Entre las Juveniles, Picantes ganó el oro en E y Blue Devils se quedó con la plata.

En la D, festejó Peppa Pig mientras que la plata fue para Panteras Rosas. En la C, en tanto, Costa Esmeralda, con jugadores de Champagnat, fue el mejor equipo mientras que Caniche (Los Matreros) se quedó con la plata y Resak Team con el bronce.

Atlético del Rosario, de la mano del talento inagotable de su capitán, Rodríguez Gurruchaga, marcó el camino y no dejó dudas. En la final, en un desarrollo ajustado, el ex Puma hizo la diferencia con su talento, mientras que sus compañeros lo rodearon muy bien para quedarse con el título ante el muy buen equipo de Mendoza RC.