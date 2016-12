Atribuyen a barras de Alvarado ataque contra manifestantes y un periodista

En el marco del tratamiento del aumento del boleto, un nutrido grupo de jóvenes, muchos de los cuales vestían camisetas del Club Alvarado, llegó esta mañana al Palacio Municipal a bordo de colectivos de línea.

En las inmediaciones del edificio también se registró la presencia de manifestantes de agrupaciones políticas y sociales, que cortaron calles para rechazar la suba de la tarifa.

En ese contexto se produjeron incidentes entre ambos bandos en la zona de Mitre y 25 de Mayo.

Allí fue agredido el periodista de Radio 10 Mar del Plata y del sitio La Posta, Samuel Zamorano, quien filmó los incidentes y el instante en el que comenzaron a golpearlo a él mismo.

“En un momento, un grupo de esas personas distinguidas con camisetas de Alvarado se empezó a acercar a mí. Me dijeron que no grabara y yo continué haciéndolo. Uno se acercó, me pegó con un palo, no sé si de cartón o goma, en el brazo, y después ya empecé a recibir golpes, me subí a la vereda, me acurruqué y me continuaron golpeando un rato. Por suerte me pude acurrucar a tiempo y no fueron más que chichones los que me hicieron”, contó el periodista.

Horas más tarde, la Municipalidad hizo público el siguiente comunicado:

“El Gobierno Municipal repudia enérgicamente los hechos de violencia sucedidos en la mañana de hoy en inmediaciones de la Plaza San Martín donde fueran agredidos verbalmente la Secretaria de Desarrollo Social Vilma Baragiola, y físicamente el periodista Samuel Zamorano y militantes de agrupaciones que se congregaron en la puerta de la Comuna.

La Violencia no es, ni ha sido jamás, la vía para expresar las ideas y dirimir las diferencias de opinión. En el Estado de Derecho y en el Régimen Democrático se impone el diálogo, el disenso y la representatividad legítima como modo de disentir y difundir libremente las ideas.

En este contexto, no puede desconocerse que la democracia moderna, pluralista y competitiva, se basa en la garantía del disenso que implica el respeto a una cultura política heterogénea, y la posibilidad de disentir con los que ejercen el poder sin quedar por ello fuera del sistema sino, por el contrario, siendo reconocido como parte necesaria del mismo.

Sucesos como los aquí repudiados, al igual que el ataque de ayer provocado por escasos manifestantes al Presidente de la República Mauricio Macri en la Provincia de Neuquén no aportan absolutamente nada a una sociedad que busca, para salir de sus problemas, el camino de la paz social, el trabajo y la convivencia democrática”.