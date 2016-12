Aumento del boleto: amenaza de paro y polémica entre Arroyo y concejales

La UTA avisó que si no se concreta el incremento habrá una medida de fuerza. El intendente dijo que "la obligación" de disponerlo es del Concejo Deliberante. Pero allí no alcanzan los votos para convalidarlo.

El que se convertiría en el segundo aumento de boleto en el año –el primero fue en abril– generó ayer una controversia entre el intendente y parte del Concejo Deliberante sobre la potestad para determinarlo, al tiempo que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) terció en la polémica para apurar un desenlace favorable: dijo que si no se aprueba el incremento habrá paro.

El intendente Carlos Arroyo aseguró que, de acuerdo a la Ley Orgánica de las Municipalidades, “la obligación” de definir el precio del boleto de colectivos “es del Concejo Deliberante”.

En una conferencia de prensa que compartió por la mañana en su despacho con el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y su par de Economía y Hacienda, Gustavo Schroeder, el jefe comunal acotó: “Entonces, que lo decida el Concejo Deliberante, ¿está claro?”.

Arroyo dijo que él no tiene “obligación como Ejecutivo de determinar como si fuera un monarca cuánto vale o no vale el boleto”, porque ese “es un acto muy político donde tienen que estar representados todos los partidos políticos, y por lo tanto le corresponde al Concejo Deliberante”.

¿Qué sucedería si el cuerpo legislativo no toma esa decisión? “Si no lo hace, veré después qué medida tomo.

Por supuesto que tendré que tener en cuenta las necesidades de la población”, acotó Arroyo ante una consulta de LA CAPITAL.

La alternativa de una cesión de facultades al intendente para que determine el aumento fue propuesta por el bloque del Frente Renovador. “Si el Ejecutivo tiene tanto apuro para aumentar el boleto, perfecto, que el intendente nos pida las facultades para él otorgar el aumento y nosotros posiblemente lo acompañemos”, afirmó el concejal Alejandro Carrancio, en sintonía con lo que el lunes había sostenido el jefe del bloque, Lucas Fiorini.

Ese día, las comisiones de Transporte y Legislación convalidaron un aumento de boleto de 16,18%, con lo que la tarifa iría de $ 6,86 a $ 7,97. La cifra fue determinada por un estudio de costos realizado por el gobierno municipal, que resultó menor al pedido que habían hecho los transportistas: un boleto a $ 8,49.

Como sea, la oposición se mostró en contra del “apuro” de la administración por convalidar el incremento apenas llegado el estudio de costos. “El oficialismo lo aprobó en comisiones en un trámite casi exprés. En menos de dos horas tuvo dos despachos”, comentó Carrancio, y mencionó que el bloque que respalda al intendente y su aliado el radicalismo hicieron pesar su mayoría en ambos ámbitos.

Carrancio describió que el informe técnico sobre el precio del boleto había sido solicitado por la comisión de Transporte hacía “más de un mes”, por lo que el oficialismo no puede exigirle al resto de las bancadas que lo evalúe en el momento. “Es un informe de 40 fojas, que tiene muchas fórmulas, que no es tan sencillo de leer. Y aunque fuera sencillo, no se puede leer y decidir en el instante sobre una cuestión tan importante como es el aumento del boleto”, puntualizó.

“Fue una reunión bastante dura. La verdad es que nosotros nos sentimos un poco manoseados. Nos parece una falta de respeto no solamente a nosotros sino también a todo el conjunto de gente a la que nosotros representamos”, acusó. Con todo, anticipó que al interbloque Cambiemos (Agrupación Atlántica-Pro y radicalismo) “no le va a resultar tan sencillo” votar el expediente en sesión. “No sé si cuenta con los votos necesarios”, deslizó.

No alcanzan

Carrancio planteó su duda respecto a la cantidad de votos del oficialismo al advertir las posturas de algunos ediles radicales. En efecto, poco después Mario Rodríguez advirtió que, si la sesión para aumentar el boleto se hace antes de que culmine el año, votará en contra.

“En abril, cuando se aprobó el último incremento, dije que no iba a aprobar más aumentos de boleto en el año. Por lo que en este caso voy a votar en contra”, reveló Rodríguez a LA CAPITAL. Esa vez, el boleto subió de $ 5,90 a $ 6,86.

El ex secretario de Economía y Hacienda José Cano, que se alejó de la Agrupación Atlántica para formar un monobloque, mencionó que aún no tiene decidido su voto, pero estimó que está “más cerca del no que del sí”.

Cano mantendría así su postura de rechazar aumentos en la tarifa del transporte. Incluso comentó que mandó a preparar un informe técnico propio para saber cuánto debería costar el pasaje.

“No tengo una decisión tomada”, contó por su parte el radical Eduardo Abud, otro ex funcionario de Arroyo. “No hubo reunión de bloque para tratarlo a fondo”, agregó.

La negativa de Rodríguez, tanto como las dudas de Cano y Abud, se suman al rechazo de los bloques del Frente Renovador, Frente para la Victoria, Acción Marplatense y el concejal peronista Balut Tarifa Arenas. “En comisiones, los bloques de la oposición votamos todos en contra y mantendríamos ese criterio en la sesión”, resumió Carrancio.

Lo cierto es que la sesión prevista para mañana aún no fue confirmada por la presidencia del Concejo. Otra opción es que se realice el jueves 29.

¿Habrá paro?

Al gremio de los choferes, la UTA, le importa poco si el aumento lo convalida el intendente o los concejales. Lo que quiere es que se apruebe. El secretario general, Sergio Medina, advirtió que habrá medidas de fuerza si no se sanciona el aumento. A propósito, puntualizó que los empresarios ya enviaron 100 notificaciones de suspensiones a trabajadores por un término de 15 días.

La posición de la UTA en favor del incremento no es nueva: la presentación ante el Concejo de la Cámara Marplatense de Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) ya incluía un respaldo sindical explícito.