Barañao: “El Conicet es el único organismo del Estado que está incorporando gente”

El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, remarcó hoy que el Conicet “es el único organismo del Estado que está incorporando gente”, y consideró que las críticas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a su actuación en el conflicto con los becarios las hizo porque “no está debidamente informada”.

Según el ministro, el diferendo con los becarios “ha quedado saldado a través de la prolongación de las becas doctorales de todos los aspirantes, que es el término adecuado, porque se ha hablado de despidos y esto no es así”.

“Lo que ha habido es un número de vacantes abiertas este año inferior al del año pasado”, aseguró Barañao a radio Continental, quien admitió una “diferencia de 3.000 millones de pesos respecto del presupuesto necesario” en lo previsto para 2017.

El ministro, el único del kirchnerismo que continúa en el cargo tras la asunción del presidente Mauricio Macri hace poco más de un año, señaló que el sistema ofrece “una cifra razonable en términos internacionales. 450 investigadores incorporados no es una cifra menor. En total 750 agentes estamos incorporando y (el Conicet) es el único organismo del Estado que está incorporando gente en estas promociones”.

El viernes, un ofrecimiento oficial puso fin a un conflicto con becarios, que mantuvieron cinco días ocupado el edificio de Ciencia y Tecnología por recortes anunciados.

“El sistema científico es más grande que el Conicet, hay 70 mil investigadores, de los cuales 10 mil están en el Conicet, y queremos empezar a disolver estos compartimientos estancos entre las instituciones”, señaló.

El sábado, el ministro había ratificado su continuidad al frente de la cartera, después de que la permanencia en su cargo fuera puesta en duda en distintos sectores a raíz del conflicto desatado con los becarios.

Consultado ahora sobre si su renuncia estuvo cerca de concretarse, respondió: “Lo que he dicho desde que asumí, en 2007, es que si no contaba con los fondos, no continuaba con mi función, es lo que haría cualquier funcionario público”.

“Esto ha sido interpretado de distintas formas, pero yo tengo un compromiso particular, como garante para que la ciencia y tecnología sea una política de Estado y trascienda un período gubernamental. El gobierno del presidente Macri me ha garantizado que esto es así”, abundó.

Sobre el número que maneja su cartera, señaló que confía en que “durante el año se va a contar con los fondos suficientes”, porque “este año tuvimos 3.000 millones más de lo que decía el presupuesto” 2016.

Sobre las críticas de la ex presidenta, que ayer tuiteó una columna del periodista Roberto Caballero crítica de Barañao, el ministro sostuvo: “Me duele, porque tengo afecto por la ex presidenta y siempre le estaré agradecido por haber desempeñado esta función, pero no está debidamente informada sobre lo que realmente estamos haciendo”.

“Se habla de fuga de cerebros y no hay ningún riesgo de fuga de cerebros. Es evidente que hay un uso político de esto, no se le escapa a nadie, y me parece sumamamente comprensible. Pero de conocer lo que estamos haciendo, en el contexto en el que lo estamos haciendo, debería estar satisfecha, porque estoy cumpliendo la continuidad de la política que se inició en su mandato”, cerró.