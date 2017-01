Blanco no dio garantías sobre la atención en centros de salud y dijo estar “orgulloso” de Arroyo

El secretario de Salud advirtió sobre un “riesgo inminente”. Dijo que el sistema local no está preparado para hacer frente a las drogas que se consumen en las fiestas electrónicas. Y elogió a Arroyo.

El secretario de Salud, Gustavo Blanco, aseguró que el municipio trabaja en la prevención de un “riesgo inminente” en la temporada de verano y dijo estar “orgulloso” del intendente Carlos Arroyo, que emitió un decreto para no autorizar fiestas electrónicas.

“En las fiestas electrónicas se sabe que los jóvenes consumen pastillas de dudosa procedencia y en un 91% (de los casos) se combinan con alcohol, lo cual potencia mucho estos efectos. Además, nosotros desconocemos sus estados de salud”, manifestó.

Blanco calificó de “endeble” el sistema de salud en Mar del Plata. “En el día de hoy no podemos garantizar que una persona que concurra a un centro de atención nuestro no tenga un desenlace fatal, puesto que estamos hablando de gente en gran cantidad que consume sustancias que no tienen un prospecto de los efectos colaterales”, advirtió.

“Los pocos médicos que tenemos en las guardias tratan enfermedades desconocidas para ellos, con respuestas desconocidas. Entonces, como secretario de Salud tengo que informar esta situación, estamos ante un riesgo importante. Esta es mi opinión”, subrayó Blanco.

“Con esto no se parará la droga –explicó–, simplemente es una acción técnica en un punto determinado. Estoy actuando en un punto donde veo un riesgo, por eso se lo tengo que informar a quien es mi jefe. Y mi jefe, el intendente, ha tomado una decisión acertada. Después vendrán leyes superadoras, bienvenidas sean, pero ahora hay un riesgo”.

Blanco valoró la actuación del jefe comunal en el tema: “Llegamos a este punto porque Arroyo es el único intendente que tomó el tema seriamente. Veo que es el único que se la juega ante los medios. Estamos orgullosos de él. Estamos en la temporada, los funcionarios que trabajamos con él estuvimos visitando las fiestas, las entradas que se confiscan, las rutas por donde viene la droga, visitando las salas de los hospitales y de atención médica, entonces tenemos que hablar de esto. No podemos no hablar”.

El funcionario ahondó en los efectos que producen los estupefacientes que se suelen consumir en las fiestas electrónicas: “Lo que producen estas drogas es incertidumbre. Tenés daño cardiológico, hematológico y mental. Pero lo que pone en verdadero riesgo la vida de una persona es lo que nosotros denominamos como el golpe de calor, que no es exponerse al sol e insolarse. El golpe de calor es una enfermedad altamente grave. Se deshidrata la célula y se muere. Eso es gravísimo. Es una enfermedad que requiere internación en terapia intensiva. Estas drogas producen este tipo de problemas. Además, aumentan muchísimo la frecuencia cardíaca y aumenta muchísimo la presión arterial”.