Bomberos de la Sierra aceptan suspender el sirenazo por pedido del municipio

Tenían previsto manifestarse hoy contra el veto del intendente Carlos Arroyo, que dejó sin efecto una ordenanza que les permitía ofrecer bonos contribución. Tras ser convocados por funcionarios suspendieron la protesta. Si no hay una respuesta satisfactoria, harán el sirenazo mañana.

Los bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres aceptaron postergar el “sirenazo” que tenían previsto realizar hoy frente al Palacio Municipal para protestar contra el veto del intendente Carlos Arroyo de la ordenanza que los autorizaba a ofrecer bonos contribución en la vía pública.

La entidad informó que la medida fue suspendida luego de que funcionarios del municipio los convocaran para dialogar y tratar de llegar a algún acuerdo.

De todos modos el consejo directivo de la institución anticipó que en el caso de que no haya una respuesta satisfactoria, el sirenazo podría llevarse a cabo este jueves.

Los bomberos de la Sierra habían resuelto manifestarse frente al municipio luego de que el intendente vetara una ordenanza por la cual el Concejo Deliberante les había concedido un permiso para que ofrecieran bonos contribución en distintas esquinas de Mar del Plata. La medida fue recibida con sorpresa ya que semanas atrás el propio intendente se había comprometido a “acelerar” su implementación.

Así lo reveló ayer el presidente del consejo directivo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres, Carlos Vázquez, quien había contado que el 30 de diciembre el intendente había visitado el cuartel, prometiendo su ayuda.

“Nosotros no sabemos qué pasó en el medio. No sabemos si este hombre está bien. La verdad es que no lo podemos entender”, afirmó. Según Vázquez los bomberos pretenden tener una explicación de parte de Arroyo. “Queremos que nos explique para qué vino el 30 de diciembre a ofrecernos apoyo y colaboración si ahora nos está mandando al muere”, sostuvo.