Bomberos sobre el veto de Arroyo: “no sabemos si este hombre está bien”

El presidente de la sociedad de los Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres, Carlos Vázquez, se mostró sorprendido por la decisión del intendente Carlos Arroyo de vetar la ordenanza que autorizaba a la entidad a ofrecer bonos contribución en la vía pública y reveló que días atrás el jefe comunal se había comprometido en persona a facilitar la aprobación de esta medida.

“No sabemos si este hombre está bien“, reflexionó Vázquez, quien confirmó que este miércoles los bomberos protestarán con un sirenazo frente a la Municipalidad y exigirán una explicación del intendente.

“Hay mucha indignación“, aseguró en diálogo con María Delia Sebastiani a través de LU6.

Según contó, a fines del año pasado, tras una jornada durante la cual los bomberos habían combatido un gran incendio en la zona, Arroyo se presentó imprevistamente en el cuartel y preguntó “cómo podía ayudar” a la institución.

“Le contamos que en ese momento el Concejo Deliberante estaba votando esta ordenanza y nos contestó que iba a ocuparse de acelerarla” reveló Vázquez.

Por eso sostuvo que la reciente decisión del intendente de dejarla sin efecto causó “desconcierto”.

“Nosotros no sabemos qué pasó en el medio. No sabemos si este hombre está bien. La verdad es que no lo podmeos entender”, afirmó.

Según Vázquez los bomberos ya resolvieron protestar en las puertas de la Municipalidad para exigir que Arroyo exponga las razones por las que modificó su postura. “Queremos que nos explique para qué vino el 30 de diciembre a ofrecernos apoyo y colaboración si ahora nos está mandando al muere”, sostuvo.

El veto de la ordenanza que autorizaba a los bomberos voluntarios de la Sierra a ofrecer bonos contribución en la vía pública se produjo ayer. Esa no fue la única norma que el jefe comunal dejó sin efecto. También vetó la que instaba al Ejecutivo a gestionar la puesta en valor del muelle del Club de Pesca y otra, impulsada por su propio bloque, que planteaba crear un programa de mejoramiento de espacios verdes.

Para denegar la autorización previamente concedida a los bomberos argumentó que la Ley de Tránsito “prohíbe estorbar u obstaculizar en cualquier forma la calzada o la banquina” por lo que el ofrecimiento de bonos contribución en las esquinas se opone a la “seguridad vial” y a la legislación.