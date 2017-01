Cacho Castaña: “Hace 50 años que canto; soy lo que me pasó”

En dos únicas funciones, el próximo 24 y 31 de enero a las 21.45 en el Teatro Radio City del Centro de Arte RadioCity+Roxy+Melany, Cacho Castaña cantará con sus fans todos los clásicos de su carrera. “Amo Mar del Plata y no podría estar sin ir”, dijo en diálogo con LA CAPITAL quien además está casado con la marplatense Marina Rosenthal Cabrales.

El buen tono de voz en la entrevista denota que Cacho superó el tiempo en el que tuvo que alejarse de los escenarios para dedicarse de lleno a su recuperación. Y vaya si lo logró que en 2016 publicó un libro que llegó a estar primero en ventas “algo que no puedo creer porque no me considero un gran escritor”; en mayo llenó el Maipo y como broche de oro o “brochazo” tal como dice Cacho, cantó en el Teatro Colón con la Orquesta Sinfónica.

“Ya estamos en carrera, feliz del año que tuve y de haber comenzado el 2017 cantando en el Conrad antes de viajar para Mar del Plata”, dijo el músico que entre el público en Punta del Este tuvo varios invitados famosos, destacándose la presencia de la diva de los teléfonos, Susana Giménez, su fiel seguidora y amiga.

Geminiano, “todos los días nos gustan las cosas distintas, somos los anti rutina”, Cacho comenzó a estudiar música a los 6 años de edad y era catalogado como un niño prodigio. “Me recibí de profesor a los 13, debuté tocando el piano en la orquesta típica de Espósito aún con pantalones cortos y seguí tocando música toda mi vida. Pero cuando salió Elvis Presley, se nos llenó la cabeza de humo a todos, empezamos a bailar y a mover la pelvis. Después se me mezcló con el tango, con Julio Sosa, Gardel y el Polaco? hace 50 años que canto y soy lo que me pasó”.

Su nuevo espectáculo, “una remake de lo que hice en el Maipo; lo hacemos con Adriana Varela (a quien Cacho bautizó como “La Gata Varela”) y Matías Santoianni como maestro de ceremonias y mi amigo del alma. Es muy divertido porque el público me hace preguntas y siempre son picantes”, contó el autor de “Café La Humedad” y aclaró que “aunque se llame Tango y Chamuyo, hacemos otras canciones, porque la gente siempre quiere escuchar los temas populares, se quiere divertir? hay tanta cosa fulera que haciendo temas alegres por lo menos un rato se divierten. Por eso haremos los infaltables como La Reina de la Bailanta, El matador o Quieren matar al ladrón”.

Ecléctico, Cacho Castaña ha pasado por varios ritmos en su carrera. “Empezamos con la música popular, arrancando por las bailantas que antes fueron los salones de Chamamé. Siempre canturreando, hasta llegar al tango balada como el que hacía Gardel con El dia que me quieras. De cualquier manera, desde hace diez o doce años me estacioné en el tango y soy feliz”.

“Yo le propuse casamiento a una mujer maravillosa, que me contiene y por quien me siento amado. Siempre amé, pero es la primera vez que me sobrepasa lo que me devuelven del otro lado”, aseguró el cantante sobre su actual mujer, quien estuvo a su lado en uno de los momentos más difíciles de su vida. “Desde los 6 años que visito Mar del Plata y al final me casé con una marplatense, así que ahora también tengo familia ahí”, agregó.

Como todo artista, ni en su casamiento Cacho fue convencional. “Compré la que era la casa de Anibal Troilo que estuvo abandonada por años y la pude armar como quería. Así fue que inauguramos el Café la Humedad, que era un viejo sueño que yo tenía, el tener un lugar para los amigos, para mi, para despuntar el vicio de cantar y donde también me casé con Marina”.

Cacho Castaña lleva más de 50 discos editados lo que resume la friolera suma de 500 canciones grabadas y un sin número de composiciones escritas. “En mi vida grabé más de 500 y pico de temas, siendo más los papeles que rompí que los que escribí realmente. Me piden que escriba nuevos tangos, pero a veces no se me ocurre mas nada. Cuando empiezo a escribir siento que ya lo dije”, expresó quien en su vida solo se arrepiente de haber caído en la droga “porque te vuelve un ser oscuro, te aleja de todo, es una porquería realmente. Tuve la bendición de Dios de poder salir y caminar por donde se debe”.

En el show que presentará en la ciudad, Castaña tendrá como artista invitada a Adriana Varela, con quien “después de tanto tiempo cantando juntos, ya somos como un rubro. Laburé los últimos diez años con el Polaco, y Adriana también se acoplaba. Son muchos años de compartir una complicidad en el escenario, nos divertimos mucho y lo disfrutamos más”.

En su nuevo espectáculo, Castaña une al tango con el chamuyo, “porque para todo se necesita del “chamuyo”; para conquistar, para seducir, para cantar”. Temas como “Para vivir un gran amor”, “Garganta con Arena”, “Naranjo en Flor”, “Cacho de Buenos Aires” serán parte del repertorio.

Mar del Plata espera la llegada de este artista tan popular como querido por el público de varias edades, capaz de emocionar con su decir y toda la magia que despliega en cada velada. Con la producción de El Alambre, sus dos actuaciones prometen ser una verdadera fiesta. Las entradas para ver a Cacho Castaña en su emocionante vuelta a la ciudad, están a la venta desde $400.- en la boletería del teatro (San Luis 1750) y en la web www.plateanet.com