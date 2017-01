Casi cuarenta elencos se bajaron de los Estrella de Mar

Más de treinta obras de teatro marplatense decidieron no presentarse a los premios Estrella de Mar, en tanto varios elencos adhirieron a la medida, de acuerdo a lo anunciado ayer por la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica -Attra-, entidad que ya venía adelantando su protesta por la política cultural de la actual gestión municipal.

La medida, inédita en la historia de los premios Estrella de Mar -y que se complementa con la renuncia de más de la mitad del Jurado-, se oficializó a través de un comunicado, que fue dado a conocer durante una conferencia de prensa realizada en El Club del Teatro y a la que concurrieron no sólo las autoridades de la Attra sino también teatristas independientes y el productor Carlos Rottemberg, quien fue invitado especialmente dado su constante apoyo al movimiento teatral de la ciudad a la que trae sus obras desde hace más de cuarenta años.

“A lo largo del año transcurrido -dice entre otros conceptos el comunicado- este gobierno municipal ha consolidado un vaciamiento viruleanto y sistemático del ámbito cultural en general y teatral en particular. La reducción presupuestaria, la ausencia absoluta de diálogo, la encarnizada persecución ideológica sobre trabajadores de la cultura; la drástica reducción de los programas socioculturales; la desarticulación de la Comedia Municipal (cuyos trabajadores aun no terminaron de cobrar sus haberes); el cierre del Teatro Diagonal y la seria amenaza a la continuidad del Teatro Colón; o el hostigamiento permanente al Circo La Audacia, como a diversas manifestaciones de arte popular y callejero, son sólo algunos de los mojones en un camino abiertamente enfrentado con las expresaiones artísticas y con nuestra actividad teatral. Para este gobierno municipal, no es posible ya dudarlo, el arte y la cultura no son derechos sociales…son un privilegio minoritario, un gasto prescindible y un problema que no sabe (ni quiere saber) cómo resolver”.

“En este contexto la intención de “distinguir aquellos espectáculos que por sus valores artísticos, culturales y técnicos contribuyan a jerarquizar cada temporada estival”, tal como reza el reglamente de los premios, resulta hipócrita y claramente ofensiva”, dice más adelante.

Los teatristas, aclararon que su decisión nada tiene que ver con el premio en sí mismo, sino con la gestión cultural desarrollada por el actual gobierno.

Y manifestaron su respeto por aquellos elencos que han decidido presentarse a pesar de la situación descripta.

La reunión estuvo presidida por la actual titular de la Attra, Cecilia Martín (actriz de extensa trayectoria y premiada en varias oportunidades con el Estrella de Mar) y parte de la comisión directiva.

Asimismo concurrieron teatristas de distintos elencos, muchos de los cuales expresaron su adhesión a la medida. Como el reconocido Antonio Mónaco, quien en nombre del Teatro de la Universidad, entre otros conceptos expresó que “hace mucho que todos sospechábamos lo que iba a pasar” y recalcó que “un gobierno que no es de facto, que no es militar, ha hecho lo mismo…va a la raíz de las cosas y las elimina…”.

Por su parte el dramaturgo y director Marcelo Marán aclaró que “esto no es contra el premio, sino contra una gestión cultural” y denunció que “se está reforzando un estilo de represión, a nivel nacional, provincial y municipal, que se está naturalizando…”.

En consonancia con la postura de Attra, hicieron uso de la palabra el multifacético artista Guillermo Yanícola, el dramaturgo y director Enrique Baigol y el capacitador Mario González -quien denunció la baja del 40% del presupuesto destinado a Cultura para este año-, entre otros.

Invitado a dar su opinión, el productor Carlos Rottemberg manifestó su admiración por el teatro independiente de Mar del Plata y la “honestidad del planteo”, a tal punto que -aclaró- él estaba allí aun cuando sus obras sí participarán del premio. “El teatro independiente es un vehículo para la gente. Atacar al teatro independiente, es atacar a la gente”, concluyó.

El listado de elencos que renunciaron a participar de la edición 2017 de los premios Estrella de Mar, es la siguiente:

Maldad (dirección Marcelo Marán), Teatro de la Unviersidad (“Claudio y Calígula”, directora Silvia Urquía); Il periplo, Casa Shakespeare, La bella dispersione, La Banda de los Ausentes, No tiene nombre, The Sastre al cuadrado, Disparate y Musas, obras con dirección de Guillermo Yanícola; Amor de madre, La lección de Afrodita, Turismo rural, Confusa, Escabeche de Vinchuca y Línea de tres, obras dirigidas por Mario Carneglia; Don Fausto (direccíon Pedro Benítez); Circo La Audacia; Otra vez Ubú (José Britos); Flores arrancadas a la niebla (Lalo Alías), La Maquinita (Constantino), El juicio. Que la inocencia te valga (Dativo), No se elijen, se heredan (Chicharro), Algo podría pasar (de Paoli), Sangre fresca (Tammi), Tokio (Brescó), Inverosímil (González), Todo lo que traen los días felices (de Large), Las doncellas de Dobrich (Mosso), XtalqueX (Franchini), La insolencia del clítoris (Baigol), La competencia (Santos) y El mundo ha vivido equivocado (Marchini-Virgolini).