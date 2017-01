Catorce clubes de Primera no pueden hacer incorporaciones

Aldosivi, que no tiene deudas, puede fichar los dos refuerzos que permite el reglamento. También está habilitado Alvarado en el Federal A.

San Lorenzo e Independiente son los dos "grandes" no se pueden reforzar por el momento.

BUENOS AIRES.- Independiente y San Lorenzo encabezan la lista de clubes inhabilitados hoy para realizar incorporaciones por mantener deudas con la AFA, en una nómina que también incluye a otras instituciones que fueron ejemplo de organización en los últimos años como Lanús, Banfield y Estudiantes de La Plata.

Además de Independiente, San Lorenzo, Lanús, Banfield y Estudiantes, en la lista de deudores se incluyen, según un comunicado emitido hoy por AFA en la web oficial, a Huracán, Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez Sarsfield, San Martín de San Juan, Olimpo, Newell’s, Colón, Quilmes y Arsenal.

Pero la AFA también dio a conocer la nómina de todos los clubes que no mantienen deudas con el organismo, tanto los directamente afiliados como aquellos tutelados por el Consejo Federal que compiten en el Federal A.

Los habilitados a realizar incorporaciones de primera división son 16, los de la B Nacional 7, los de Primera B 8, Los de Primera C 3 y los del Federal A 20.

Las nóminas completas de habilitados a realizar incorporaciones por no tener deudas verificadas, en todas las categorías, con las siguientes:

Primera división: Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Aldosivi, Atletico Rafaela, Temperley, Belgrano, Godoy Cruz, Rosario Central, Talleres de Córdoba, Unión, Sarmiento, Defensa y Justicia, Tigre, Atlético Tucumán y Patronato.

B Nacional: Brown de Adrogué, Brown de Madryn, Central Córdoba de Santiago del Estero, Santamarina de Tandil, Atlético Paraná, Juventud Unida de Gualeguaychú y Crucero del Norte.

Primera B: Almirante Brown de San Justo, Comunicaciones, Defensores de Belgrano, Deportivo Riestra, San Telmo, UAI Urquiza, Villa San Carlos y Fénix.

Primera C: Argentino de Quilmes, Argentino de Merlo y Defensores de Cambaceres.

Federal A: Agropecuario de Carlos Casares, Alvarado, Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos), Cipolletti de Río Negro, Chaco For Ever, Concepción de Tucumán, Defensores de Belgrano de San Nicolás, Desamparados de San Juan, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú (Mendoza), Gutiérrez (Mendoza), Independiente de Neuquén, Libertad de Sunchales, Mitre de Santiago del Estero, Rivadavia de Lincoln, San Jorge Juniors de Tucumán, Sportivo Las Parejas, Unión de Sunchales, Sportivo Patria de Formosa y Sportivo Belgrano (Córdoba).

El pasado martes el Comité de Regularización indicó que solamente se habilitará para realizar incorporaciones a aquellos clubes que salden el 25 por ciento de las deudas acreditadas con AFA, algo que ayer el vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, consideró “exagerado, porque los montos son importantes”, algo en lo que coincidió el vocal de Independiente, Pablo Moyano, quien apreció que ese porcentaje para el ‘rojo’ representa “como 20 millones de pesos, mucho dinero”, y advirtió que su club “va a incorporar igual”.

En tanto hoy, y luego del almuerzo de ayer en un restaurante de la Costanera Norte al que asistieron dirigentes de los 30 clubes de primera división, se reunieron en Mar del Plata el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y su par de Barracas Central, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, máximo referente del ascenso y del fútbol del interior, que a su vez lo impulsan como próximo presidente de AFA.

Claro que para esto hay una fecha establecida de elecciones que es, según lo comunicado por el Comité de Regularización, el 28 de abril, aunque otras fuentes dirigenciales manifestaron en las últimas horas su impresión de que, dadas las condiciones actuales del fútbol argentino a partir de las deudas mencionadas, la falta de resolución de los pagos de los derechos televisivos, la rescisión del contrato de Fútbol para Todos y la incertidumbre sobre las fechas de comienzo de los campeonatos, “eso podría prolongarse hasta agosto”.

De ser así y dado que el mandato de la Comisión Regularizadora termina el 30 de junio, quedaría un mes “en el aire” que complicaría aún más la situación.

En una mesa muy cercana a la que estaban conversando Angelici y Tapia se ubicaba esta tarde Nicolás Russo, el presidente de Lanús, quien expresó que la “instauración de la Súperliga sería una buena solución para estos problemas que atraviesa el fútbol argentino”. Su antecesor en el cargo en la entidad ‘granate’, Alejandro Marón, hoy en día con funciones en la Conmebol, empezó a sonar en las últimas horas como candidato alternativo a la presidencia de AFA.