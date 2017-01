Cavalieri pidió que las paritarias tengan “un aumento acorde al de las tarifas”

El secretario General del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, expresó que más allá de “acompañar” al Gobierno pretende que en la apertura de las paritarias la gestión de Mauricio Macri “tenga la cordura necesaria para que el incremento sea acorde al aumento que sufriremos en el bolsillo con el aumento de los servicios e impuestos que habrá este año”.

El dirigente mercantil visitó ayer Mar del Plata donde fue recibido por el secretario general de la delegación local del gremio, Pedro Mezzapelle y recorrió las obras que se realizan en la sede del sindicato.

El propio Cavalieri se ocupó de describir que el lugar contará con “una pileta de natación” para la “recuperación física” además de consultorios.

Ante la prensa, el gremialista aseguró que “los empleados de comercio estamos, como todos los gremios, con las dificultades inherentes a la falta de salarios concretos, ya que lo que queremos es un salario acorde a la inflación. Pero independientemente de eso nosotros estamos observando que varios gremios de la industria están siendo castigados por la apertura”.

“Hoy el Indec, en el que todos creemos, da una cifra de 120 mil despidos en el año, y… es una cifra. El tema es la industria metalúrgica, de la alimentación, textil, Smata, todos están provocando una serie de suspensiones, que luego se convertirán en despidos”, subrayó.

Cavalieri expresó: “Nosotros estamos acompañando a la gestión del Gobierno en función de recuperar ciertas cosas porque las tarifas que vendrán este año golpearán muy fuerte los bolsillos de los trabajadores y eso será un discusión en paritaria que esperamos que el gobierno tenga la cordura necesaria para acompañar a las paritarias un incremento que signifique poder pagar las facturas, ni siquiera hablamos de comer”.

“El problema es ese: la luz, gas, teléfono, los impuestos será muy fuerte este año, o sea se habla mucho del costo laboral, pero la Argentina tiene un problema que es la competitividad, y este país no es competente en el mundo. En la Argentina no vendrá ningún inversor, cómo invertirá en este país, cuando no tiene luz, gas”, opinó.

El sindicalista consideró que la Argentina “tiene que hacer un gran esfuerzo, pero queremos que este esfuerzo sea parejo, no que se hable del costo laboral si no que se hable de la competitividad. Hoy los empresarios tienen otro problema que no es el costo laboral si no el de la competitividad, la alta competencia que tienen a través de los impuestos. La Argentina es el país que más tributa en el mundo”.

“Nosotros los argentinos tanto los ricos como los pobres pagamos el 21 por ciento cada vez que come, hay que hacer una reforma tributaria mucho más realista que sea comparable con el mercado interno y que sea comparable con el salario de los trabajadores. No puede ser que haya impuestos que page de igual manera tanto el rico como el pobre, así que esperamos una serie de reformas tributarias, que trataremos de que se hagan que se traten”, indicó el gremialista.

“Argentina no está en condiciones de abrir su economía de forma muy desigual frente al mundo, frente a lo que estamos viendo hoy a la declaración de China como un país de libre mercado, cuando era un país comunista. Hoy China ya compite con Estados Unidos. El país asiático evidentemente esta vendiendo al mundo mucho más barato que su mercado interno, y esto no lo podemos afrontar nosotros”, explicó.

Concluyó Cavalieri puntualizando que la Argentina “tiene que recuperarse, el Gobierno ha tenido muy buena performance con el blanqueo de los capitales pero evidentemente no han entrado capitales que realmente necesita la Argentina para la infraestructura. Argentina se quedó sin gas, sin petróleo, sin luz, sin nada y esto recuperarlo evidentemente costará mucho”.