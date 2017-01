Creada por los hermanos Leonard y Phil Chess, el sello es hoy un baluarte de la historia del rock and roll, ya que los discos y canciones que allí se publicaron se convirtieron en standards tanto del rock and roll como del blues.

“Chess Records” fue una compañía discográfica estadounidense, cuya sede central estaba en Chicago. Creada por los hermanos Leonard y Phil Chess, el sello es hoy un baluarte de la historia del rock and roll, ya que los discos y canciones que allí se publicaron se convirtieron en standards tanto del rock and roll como del blues. En definitiva, Chess está considerada como la casa discográfica más importante de la historia del blues.

Este título entonces, aparece como una suerte de “guiño” para los eruditos y una leyenda a ser contada para los que no la conocen; “Chess?El Blues Está Aquí” es un concierto de blues a cargo de Marcela Tarifeño, Nathalia Zapata y la Blues Deluxe, que recorre algunos de los pasajes musicales más importantes del género, unidos por textos que evocarán pasajes de su historia.

John Lee Hooker, Pink Anderson, Big Mama Thornton, Memphis Minnie, Buddy Guy, Etta James son algunos de los íconos que desfilan en las voces de las cantantes Nathalia Zapata y Marcela Tarifeño, junto a la presencia de la ya consagrada blues band “Blues Deluxe”, integrada por Ariel Campos (guitarra), Cintia Mateo (bajo), Diego Zamorano (batería) y Maxi Escalante (teclados).

“Chess?El Blues Está Aquí” debutó el viernes 2 de diciembre en la Bodega del Teatro Auditorium con gran repercusión de público y volverá a presentarse hoy en Mingus Bar, de Hipólito Yrigoyen 2575.