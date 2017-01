Cómo fue el operativo de control en la fiesta

Este sábado por la noche se realizó la segunda fiesta electrónica autorizada por la municipalidad, con un gran operativo de control.

Miles de personas llegaron ayer por la noche al parador Mute, ubicado en el sur de la ciudad, para escuchar al trío británico de Dj’s Above & Beyond. Además de revisar a los asistentes antes de ingresar al predio, hubo un fuerte control dentro del mismo. Personal del operativo estuvo revisando que no se cortara el suministro de agua o se obstruyeran los lugares de emergencia. Participaron de las tareas personal de la policía, Inspección General y el Departamento de Drogas ilícitas.

Por su parte el Registro de Expendio de Bebidas Alcohólicas (REBA) controló la venta de bebidas alcohólicas y a las 4.30 de la madrugada se dejaron de vender.

Al finalizar la fiesta, la desconcentración se hizo “de manera ordenada y pacífica” según indicaron desde Inspección General.

Por su parte, horas antes del evento, los organizadores difundieron a través de la página del balneario Mute un video en el que se detallaban las medidas de seguridad, asegurando que garantizaban “todas las medidas de seguridad y salud necesarias”.

El predio contaba con la presencia de una autobomba, equipo de bomberos y matafuegos, ambulancias debidamente equipadas y una cuadrilla de socorristas para dar asistencia inmediata.

“No tomes sustancias ilegales. Además de ser nocivas para la salud, muchas de ellas se encuentran adulteradas”, rezaba una de las placas del video que obtuvo más tres mil reproducciones.

VIDEO DIFUNDIDO POR EL BALNEARIO MUTE