“Sólo les pido que tengan en cuenta al boxeo, humildemente”, dice Huber Calderón, que cumple 26 años como presentador y 45 años de actividad en este deporte, y en la preparación de nuevos festivales para el verano.

“La verdad es que me sorprendió que no estuviera el boxeo en las ternas de los Lobo de Mar, si no lo consideran deporte, que lo digan, pero la verdad es que como promotor me da vergüenza que no tengan en cuenta al boxeo, y ojo que lo digo con toda humildad, y para que no se enoje nadie, porque tengo gran respeto por el Círculo de Periodistas Deportivos y la Fundación Toledo que organizan pero me duele que no se considere al boxeo”, expresa Calderón sobre el tema.

“No quiero que se enoje nadie pero hubo muy buenos representantes de Mar del Plata en boxeo en el año que pasó, como César Reynoso, doble campeón latinoamericano y sudamericano, Rubén Acosta, que peleó una vez más por el título del mundo, chicos que han sido campeones en los Bonaerenses, tenían de todas las edades para elegir”, añade el promotor de boxeo Huber Calderón, quien anuncia un festival para Mar del Plata para el próximo 11 de febrero en Once Unidos, con Roberto Bolonti como protagonista de una pelea por título vacante crucero.

Huber Calderón dice, además, que tras 45 años en el boxeo ya le está pasando la posta, en esta organización de festivales, a su hijo Eber Calderón, quien ya trabajó con el propio Bolonti, con César Reynoso, con la campeona del mundo Bettiana Viñas y con la ´”escudería” de Pablo Chacón, entre otros.

“El objetivo es seguir los pasos de él, de mi padre, e impulsar el boxeo marplatense, ese es el desafío, ya que hay una camada muy buena de deportistas jòvenes que ya están trabajando con nosotros”, expresa Eber.

Huber Calderón agradece, en tanto, por lo hecho en los últimos festivales en Vidal y Dolores y lo que se viene en Mar del Plata, “a todos los que apoyan, la gente de Tienda León, del Sindicato de Pasteleros, del Instituto Vecchio, de la Cooperativa Carlos Tejedor, de Sepromed, del Sanatorio Belgrano, a Melena Sorbello, a Siru Acosta, a Mauricio Doval, a Roberto Bolontti”.

Huber Calderón se desempeñó durante muchos años como representante de la Federación Argentina de Box, como inspector y trabajó en la organización de más de 110 combates por títulos internacionales.