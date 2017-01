Con un pedido de “protección” al sector se inauguró la Fiesta de los Pescadores

El presidente de la Sociedad Patrones Pescadores, Luis Ignoto, pidió “resguardar a la típica postal del puerto”, las denominadas lanchas amarillas que al momento de la fundación de la entidad que comanda -en 1948- eran “220 y hoy somos 29”, enumeró, en el marco de la apertura oficial de la 35ª Fiesta Nacional de los Pescadores.

De la ceremonia participaron el intendente Carlos Arroyo, funcionarios provinciales y municipales. La ceremonia comenzó, con la conducción de Andrés Cosmai, dándoles la bienvenida a todos y a la actual Reina, Miranda Facio, que junto a sus princesas Agustina Vidaurre y Paloma García, saludaron a su público a manera de despedida.

Luego de un breve racconto de su historia familiar, Ignoto aseguró que “tenemos que resolver con estas autoridades, porque no me quito responsabilidad, yo soy parte de Cambiemos, la cuestión del GPS en las las lanchas para que siga la postal y así preservar el patrimonio laboral del puerto”.

En ese sentido, recordó que en la actualidad existen “5 fábricas conservadoras en el puerto local cuando en el ’73 había 32”, y aseguró que desde la estación portuaria local se exportan “800 millones de dólares, lo que no es poco, por eso hay que protegerlo”.

También aseguró que la Fiesta Nacional de los Pescadores es “una manera de mantener esta tradición” y pidió “solidaridad a los trabajadores y a los empresarios para que se pueda distribuir mejor la cosa”, y reiteró la necesidad de “proteger” al sector de las lanchas amarillas.

Acto seguido, y después del discurso del intendente municipal, comenzó el show con la apertura de la pasarela a cargo de las doce postulantes que bailaron la coreografía de Carla Coronel, del Centro de Danzas Clásicas y Urbanas, como forma de presentación.

Mientras las chicas se cambiaban para la primera pasada, fueron homenajeados por la Sociedad de Patrones el locutor y conductor Ricardo Pérez Bastida; el camarógrafo de Crónica TV, Raúl “Paisa” Grinti; la presidente de la Cooperadora de los Hospitales de Mar del Plata, Rosa Marzziale de Vinay, y el cura de la parroquia Santa María della Scalla de Acirreale Sicilia, don Francesco Mazzolli. Por su parte, el Rotary Club Puerto distinguió al artista plástico Héctor Becerini, director del Museo del Hombre del Puerto “Cleto Ciocchini”.

Postulantes

Las doce candidatas que protagonizaron el desfile luciendo vestido de cóctel fueron: Elizabeth Melo, Micaela Vellaz, Agostina Di Scala, Jaqueline Bertello, Rocío Colli, Aymara Basanta, Florencia Soto, Emilia Molero, Ana Campanella Di Scala, Agustina Giménez, Melody La Grasta y Camila Mustico.

En tanto, el jurado estuvo integrado por el presidente del Consorcio Portuario Regional, Martín Merlini; el director provincial de la Delegaciones Turísticas de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Casas; el jefe de la Prefectura Naval Mar del Plata, prefecto mayor Gustavo Campanini; el vicepresidente del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Jorge Zanoli; el integrante de la comisión de festejos San Salvador, Jorge Della Chiesa; Maria Liberati, la diseñadora Norma Demaria, el patrón de pesca Roberto Salvini, Mario Andreatta; la actual soberana, Miranda Facio, y el integrante de la comisión directiva de la Sociedad Patrones de Pescadores, Jorge Vicidomini.

Los organizadores destacaron que, por segundo año consecutivo, las participantes no desfilaron en traje de baño y que buscan promover las bondades turísticas de Mar del Plata, para lo cual las capacitaron sobre la historia de la ciudad y del sector que representará la ganadora.

Continuidad

El show continuó con las presentaciones musicales de Natalia Luciani acompañada por Esteban Prieto, para dejarle lugar a la segunda pasada de la noche para luego proceder al anuncio de la nueva soberana que, al cierre de esta edición, era elegida entre las doce postulantes.