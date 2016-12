Coudet no será DT de Racing

"No voy a dirigir en el país", manifestó el ex entrenador de Rosario Central.

El entrenador Eduardo Coudet declinó hoy el ofrecimiento de Racing Club para reemplazar a Ricardo Zielinski y argumentó que “en el fútbol local necesita un descanso”, luego de “dos años intensos” en Rosario Central, por lo que no le cerró la puerta a seguir su carrera en el exterior en un futuro cercano.

“Lo más sano para mi y el cuerpo técnico es tomarnos un tiempo en el fútbol argentino. Decidí que en fútbol local necesitamos un descanso. Necesito vacaciones despúes de dos años en Central intensos, duros, donde dimos todo lo que podíamos dar y lo vivimos con una intensidad importante”, afirmó el entrenador, que pareció picar en punta en la consideración del presidente de Racing, Víctor Blanco.

En diálogo con Radio Continental, “Chacho” admitió que “si surge algo de afuera, es otra cosa”.

“Acá tenés que llegar bien, descansado, con fuerzas. Si hay una propuesta de otro lado es como que renovás las cosas, acá sería estar envuelto un poco en lo mismo. No digo que no me guste, pero sí hay que tener un descanso y reinventarte para volver a mostrar otras cosas en otro lugar”, explicó.

Coudet decidió renunciar a su cargo de entrenador de Rosario Central tras perder el jueves pasado su segunda final de Copa Argentina, en Córdoba, ante River.

Con la renuncia de Gabriel Milito en Independiente, y de Zielinski en Racing, Coudet se convirtió en uno de los apellidos más mencionados en Avellaneda, aunque rápidamente se descartó en el “Rojo” y ganó terreno en la “Academia”.

Incluso en River se escuchó nombrar a Coudet, ante la incertidumbre sobre la continuidad de Gallardo, aunque desde esa entidad no mostraron demasiado entusiasmo y el propio “Chacho” se encargó hoy de bajarse de una eventual candidatura.

“Quizás se crucen nuestros caminos, pero hoy no creo que sea el momento. ¿A vos te parecería lógico que dirija la Libertadores que perdí yo? No me cierra. No me veo en ésta”, subrayó.

Después de admitir que le comunicó a Blanco su decisión de no asumir en lo inmediato, antes de anunciarlo públicamente, Coudet agradeció al presidente de Racing por el interés.

“Soy un agradecido con Víctor Blanco. Siempre tuvo palabras muy buenas para conmigo y siempre me nombró”, manifestó Coudet, quien en su debut como entrenador estuvo a punto de clasificar a Central a las semifinales de la última Copa Libertadores.

Tras conocer la negativa de Coudet, en Radio Rivadavia Blanco sostuvo que no habían hablado con otro entrenador más que con el ex Central e indicó que ahora deberán “seguir adelante con otras alternativas”.

Por último, el titular del club de Avellaneda admitió: “Cocca siempre estuvo en nuestra cabeza, pero hay que ver las condiciones”.