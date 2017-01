Crotto defendió los fines de semana largos

El subsecretario de Turismo de la Provincia aseguró confiar en que el gobierno no elimine los fines de semana largos porque benefician a la actividad. Aseguró que la temporada arrancó bien.

El subsecretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Ignacio Crotto, aseguró hoy que la temporada arrancó “bien” y reclamó a empresarios y dueños de propiedades que los alquileres sean “accesibles” y “tentadores” para los visitantes.

Asimismo, resaltó como característica de la temporada que la gente alquila “a último momento” a veces con la intención de conseguir mejores precios y que es tendencia, en el país y en el mundo, que los alquileres sean por pocos días y hayan caído en desuso los contratos por 15 días o un mes.

El funcionario bonaerense defendió el feriado de Carnaval porque son días “de ocupación completa” en los destinos turísticos, por lo que confió en que el Gobierno nacional no elimine los fines de semana largos debido a que “es cuando crece la actividad turística”.

Crotto reconoció que para que los veraneantes elijan destinos en la Argentina “a veces lo más difícil son los alquileres”, porque sostuvo que aunque las inmobiliarias sugieran “un porcentaje de aumento, los que tienen la última palabra son esos miles de dueños de casas y departamentos”.

Por FM Late, Crotto precisó que hay dueños de propiedades en la Costa “que mantuvieron el mismo precio que el año pasado y otros aumentaron el 10, 15, 20, lamentablemente, y algunos más que eso”, pero advirtió que “la gente no es tonta y sabe hoy los valores con los celulares, con una tablet, puede comparar con otros lugares”.

En virtud de ello, Crotto resaltó que “necesitamos que los precios hoy sean realmente interesantes, sean accesibles, sean realmente competitivos para que la gente pueda elegir nuestros destinos turísticos para que la temporada sea lo más exitosa posible”.

Consultado sobre la elección de destinos en la costa uruguaya y en el sur de Brasil, Crotto recordó que “históricamente también ha pasado que la gente elige otros lugares” pero muchos optan por permanecer en el país.

Respecto a si hay controles de precios en los lugares de veraneo, el subsecretario bonaerense indicó que “la idea es que los valores salgan lo mismo en la Costa que en un bar de similares características de la ciudad de Buenos Aires” y si hay abusos advirtió que “meter a todos en la misma bolsa sería injusto”.

“No podemos obligar a nadie con el tema de los precios pero la gente no es tonta”, concluyó.