Cuatro heridos al despistar y volcar un auto en la ruta 2

Cuatro personas resultaron heridas este miércoles al volcar un auto en la ruta 2, a la altura de la localidad bonaerense de Chascomús, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió cerca de las 8.30 en el kilómetro 113, donde un automovilista que circulaba con su familia, en sentido Mar del Plata, perdió el control de su vehículo y tras despistar terminó volcando sobre el sector parquizado.

Como resultado del accidente, cuatro personas, entre ellas un menor de edad, fueron trasladados de urgencia, con heridas de distinta consideración, al Hospital de Chascomús.

Desde entonces, personal policial y de seguridad vial restringían un carril mientras se realizaban las pericias para determinar las causas del siniestro vial.

Ernesto Arriaga, de Vialidad Nacional, solicitó a los conductores acatar las indicaciones del personal presente en el lugar, disminuir la velocidad, aumentar la distancia de frenado con el vehículo que le antecede, no realizar maniobras ni frenadas bruscas, no utilizar balizas y no detenerse en banquinas. Asimismo, utilizar el cinturón de seguridad y llevar luces bajas encendidas.