Se viene el Quiksilver 70’S, con leyendas y actuales exponentes del surf

El Torneo Nacional Junior levanta temperatura. Los mejores surfistas de las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 demuestran sus habilidades en un fin de semana a puro deporte en las playas de Chapadmalal. El torneo está enmarcado dentro de las actividades programadas por la Dirección Provincial de Delegaciones Turísticas de la provincia de Buenos Aires.