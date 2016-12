D’Alessandro: “Valió la pena volver a River”

BUENOS AIRES.- Andrés D’Alessandro partió hoy hacia Porto Alegre para “ayudar” al Internacional tras su descenso por primera vez en la historia, y dejó el último mensaje de agradecimiento a los riverplatense y con el “objetivo cumplido”.

“Valió la pena volver”, sentenció a modo de balance pasos antes de embarcar rumbo a Brasil y agregó: “gané dos títulos y me voy con el objetivo cumplido”.

En el aeropuerto de Porto Algre lo aguardaban cientos de hinchas para darle la bienvenida y agradecerles su vuelta y el argentino hasta tocó el bombo de la hinchada.

D’Alessandro elogió a Marcelo Gallardo, uno de los receptores de sus tantos agradecimientos, y dijo que “si se queda es mucho mejor porque va a jugar otro torneo internacional y es un desafío”, en referencia a la Copa Libertadores.

“Marcelo es uno de los técnicos más exitoso del club, salió campeón y jugó varias finales que no es poco”, dijo.

Antes de partir hacia el preembarque coincidió con Carlos Tevez en cuanto a que en el fútbol argentino hay “mucha locura, un día no servís para nada y después sos útil, no hay equilibrio”, evaluó.

Inter lo dejó partir hace un año atrás para jugar en River y ahora pega la vuelta para devolver al conjunto “gaúcho” a Primera. “Al Inter hay que ayudarlo”, dijo y por eso se fue. Rápidamente los hinchas le agradecieron su vuelta.