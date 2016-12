De León: “Estas condenas tienen un valor histórico inmenso”

La abogada querellante Gloria De León afirmó que las condenas en el juicio a la CNU tienen “un valor histórico inmenso” y aseguró que los imputados “jamás imaginaron que llegaría este día”.

“En una primera impresión y sin demasiado análisis, el veredicto me pareció correcto más allá de que ni me guste las absoluciones. Pero se cumplió con debido proceso”, sostuvo la abogada. Y, enseguida, agregó: “Si los jueces

creen que las pruebas que acompañamos junto con la fiscalía no alcanzaron para generar una convicción positiva en cuanto a la responsabilidad penal de los imputados, está bien su decisión. Es un principio constitucional la duda beneficia al imputado”.

En ese sentido, De León manifestó que no está conforme con la condena de cinco años de prisión a Juan Pedro Asaro. “Creo que tenía otra responsabilidad, después cuando veamos los fundamentos de las sentencias vamos a ver si a nuestro entender hay motivos para recurrir la decisión de los jueces”, afirmó.

Para la abogada, la decisión de los magistrado “tiene un valor histórico inmenso”. “Los que somos protagonistas en este momento, no nos damos cuenta. Nos cuenta tomar dimensión. Creo que con el correr del tiempo se va a ver”, sostuvo. Y agregó: “Estos hechos ocurrieron hace 41 años en un gobierno constitucional, pero fue el germen de lo ocurrió a partir del 76. Que se haya podido demostrar que los delitos que cometieron no fueron comunes sino de lesa humanidad es importantísimo no sólo para la ciudad sino también para lo que se está juzgando en otro lugares del país”.