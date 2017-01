Defensa Civil advierte que el clima podría empeorar en las próximas horas

Defensa Civil, informó que Mar del Plata y la zona se encuentran afectadas por un fenómeno meteorológico que incluye la caída de abundante lluvia, probabilidad de granizo y tormentas eléctricas. Esta situación podría empeorar durante la tarde noche de hoy.

Rodrigo Goncálvez, titular de Defensa Civil, informó que “rige para Mar del Plata un alerta según nos informa el Servicio Meteorológico Nacional. Esta situación puede empeorar durante la tarde noche de hoy, así que se han tomado los recaudos, informando a la gente para que sepa cual va a ser el comportamiento del clima. Solicitamos evitar que se transite por la zona costera e ir a la playa y, en el caso de cualquier eventualidad de riesgo, que se mantengan a resguardo”.

“Todo el sector sudoeste de la Provincia se está viendo afectado, como las ciudades de Tres Arroyo, Lobería, Necochea, esto es información que nos provee Defensa Civil de la Provincia. Ante esta información, y lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, tenemos que alertar a la población con el fin de lamentar ningún evento adverso”, agregó Goncálvez.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA



– Asegúrese de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la tormenta.

– Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no se desplace por la calle; si no hace eleve sus cuidados. Si maneja un vehículo, antes de hacerlo verifique que funciones todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-Cierre y asegure puertas, ventanas, toldos y chapas.

-Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.

-Asegure andamiajes, grúas y otros elementos de obra.

-Aléjese de cornisas, muros, árboles y tome precauciones delante de edificios en construcción.

-No concurra a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.

-Evite la utilización de embarcaciones y revise sus amarras. No practique deportes acuáticos en ningún caso.

