Desbordada, la asociación de ayuda al animal abandonado resolvió no recibir más denuncias

Agotadas física, mental y económicamente, las cinco voluntarias de la Asociación Pro Ayuda al Animal Abandonado que gestionan las necesidades de los cientos de llamados por animales abandonados, enfermos y accidentados que llegan a la entidad debieron resolver dejar de recibir nuevos casos.

Casi llorando, la presidenta de Apaaa, Graciela Ríos, confirmó la situación a LA CAPITAL aclarando que “por ahora nos tomamos este tiempo, hasta el 28 e febrero, para terminar de resolver los casos que tenemos y ver qué sucede. No damos más”.

Es que en este momento la entidad tiene más de 50 animales -entre cachorros y adultos abandonados, enfermos o accidentados- por ubicar y ninguna ayuda. “No tenemos ayuda ni de éste ni de ningún gobierno. Nunca logramos que el Colegio de Veterinarios colabore, aunque sea, con una práctica por mes para la atención de los cientos de animales enfermos o accidentados que quedan abandonados en la calle. En Zoonosis, cada vez que reciben una consulta, reclamo o denuncia, la respuesta es derivar al número de teléfono de Apaaa. La gente llama con exigencias, con urgencia, no obtenemos ayuda ni con un traslado ni de nadie que ofrezca temporalmente como ‘hogar en tránsito’ hasta que los animales estén en condiciones de ser dados en adopción”, enumeró la referente de la entidad que lleva 20 años de trabajo en la ciudad.

Apaaa cuenta con poco más de 100 socios que aportan una cuota que, hasta el mes pasado, era de 25 pesos por mes y que a partir de ahora es de 50 pesos mensuales, pero no es suficiente “para el pago de alimento para todos los animales en tránsito, el pago de vacunas, operaciones y tratamientos de los animales”.

“Las voluntarias estamos desbordadas, colapsadas, tenemos nuestras casas llenas de animales, hemos sufrido caídas, mordeduras, arañazos y la gente no ayuda. Tenemos el sistema de castraciones gratuitas en los barrios y la gente no lleva a los animales; después, tienen cría y nos los llevan para que los demos en adopción, sin entender que no trabajamos con animales con dueños. Hace falta mucha concientización, preocupación, ya no sabemos qué hacer” agregó.

Vale señalar que la entidad continuará con las jornadas de adopción y educación de todos los sábados a las 11 frente a la Catedral. En tanto el número telefónico de contacto (479-0185) seguirá vigente “como vía de comunicación para personas que nos quieran ayudar”.

En una nota remitida a todos los socios, la comisión directiva de la entidad explicó la decisión por “falta de recursos humanos para desarrollar tareas, en respuesta a los pedidos de ayuda que ingresan en nuestra mensajería telefónica, durante las 24 horas, todos los días de la semana y, personalmente, los sábados, de 11 a 14 en las Jornadas de Adopción y Educación.

En la nota también hacen referencia a la “falta de recursos económicos para afrontar todos los gastos, que no solo incluyen alimento, sino hogares de recuperación, que muchas veces tenemos que rentar porque en los hogars de los miembros de comisión no damos abasto, honorarios de veterinarios, traslados contratrados o combustible, comunicaciones telefónicas, mantenimiento de la página web, insumos y medicamentos que necesitan los animales y campañas y material de educación e información para la comunidad” entre otros.

Vale señalar que recuperar a un animal que, accidentado, es dejado abandonado en la calle y requiere una intervención quirúrgica y contención por dos o tres meses, tiene un costo de entre 4000 y 5000 pesos.

Además, la entidad debe hacer frente a todos los costos formales como Asoción sin Fines de lucro, que incluye honorarios de contador, representante legal y escribano.

“No vamos a abandonar, tenemos una idea particular y clara sobre la forma de desarrollar el proteccionismo que defendemos y practicamos con responsabilidad y compromiso, pero también tenemos humildad como para efectuar este pedido, que esperamos tenga eco”.