Designaron a tribunal que juzgará a De Vido por la “Tragedia de Once”

El ex ministro de Planificación está acusado de estrago culposo agravado por la muerte de 51 personas.

El tribunal oral federal número cuatro fue designado por sorteo para llevar adelante el juicio oral y público en el que el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria Julio De Vido será juzgado por la denominada “tragedia de Once”.

Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso que el segundo juicio por el siniestro ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 esté a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi y Néstor Costabel, y un tercer integrante aún por designar.

Ocurre que el tercer miembro del tribunal es Leopoldo Bruglia, quien fue designado como subrogante en la Sala Primera de la Cámara Federal y, por ello, no podría estar en el debate.

Junto con De Vido también será juzgado el ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).

Ambos están acusados por los delitos estrago culposo agravado por la muerte de 51 personas y administración fraudulenta