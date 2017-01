Duro comunicado contra la secretaria de Cultura, Silvana Rojas

Ocho ex secretarios de Cultura criticaron a la actual gestión. "Estamos justamente denunciando la falta de un proyecto, el desprecio de la acción cultural como elemento dignificador de la vida humana", sostuvieron.

Ocho ex secretarios de Cultura de General Pueyrredon emitieron un duro comunicado contra la gestión de la Silvana Rojas, donde denunciaron la “inexistencia de un proyecto”, “designaciones disparatadas”, “desprecio del consenso” e “impermeabilidad a cualquier crítica”, entre otras.

El texto, firmado por los ex funcionarios de distintas gestiones Leandro Laserna, Susana López Merino, Marcelo Marán, Carlos Rodríguez, Nino Ramella, Luis Reales, Marcelo Sanjurjo, María Rosa Solsona, denuncia “la falta de un proyecto” y apela a la “conciencia” de los responsables políticos para revertir la situación.

El siguiente es el comunicado textual:

Los abajo firmantes, titulares del organismo público municipal de Cultura en diversas etapas institucionales del Partido de General Pueyrredon, provenientes de distintas vertientes políticas e ideológicas, reunimos nuestras voces en la intención de apelar a la conciencia de quienes se sientan responsables políticos en nuestro distrito para revertir la decadencia, atraso y vulnerabilidad en la que se ha sumido a la gestión cultural desde el Estado comunal.

Todos estamos convencidos del aporte que al mejoramiento de las condiciones de vida de una comunidad pueden hacer las políticas públicas culturales. Cada uno de nosotros nos reprochamos algo que no supimos o no pudimos hacer. Dentro de esas fronteras estamos todos quienes firmamos este documento.

Nuestra denuncia frente a lo que sucede hoy en nuestro distrito escapa totalmente al escenario de lo que genuinamente pudiéramos reprocharnos a nosotros mismos o pudiera reprocharnos la comunidad.

La inexistencia de un proyecto; la supina inoperancia de la conducción de la Secretaría de Cultura; designaciones disparatadas; nulos antecedentes de gestión; divorcio absoluto con diferentes actores culturales, tanto en el orden personal como organizacional; abandono de las acciones orientadas a sectores sociales vulnerados; desprecio del consenso; impermeabilidad a cualquier crítica… son apenas un puñado de expresiones negativas de un área que es urgente e imprescindible reinstalar en un espacio que continúe aportando al crecimiento y dignidad de nuestra sociedad.

Al asumir su cargo la actual secretaria de Cultura declaró no tener antecedentes de gestión “pero sí muy buena voluntad”. Quienes hemos conducido un organismo público de Cultura sabemos que la buena voluntad no es una condición suficiente. De hecho su “buena voluntad” no ha alcanzado para aliviar un ápice el desquicio en que se ha convertido la dimensión cultural en nuestro medio. Muy por el contrario ha llegado al subsuelo de lo tolerable.

Un proyecto… cualquier política cultural tiene defensores y críticos. Estamos acostumbrados a esas diferencias. Formamos nosotros mismos parte de ellas. Pero lo que aquí enfrentamos no es un proyecto inexistente y nunca esbozado. No es tampoco frente a un modo de hacer política. Estamos justamente denunciando la falta de un proyecto, el desprecio de la acción cultural como elemento dignificador de la vida humana y la destrucción de valores que a nuestra comunidad y sucesivas administraciones ha costado mucho construir.

En síntesis, reclamamos una inmediata rectificación de lo que la Secretaría de Cultura viene haciendo en su área y el diseño de una política cultural que pueda ser entendida como un proyecto de la actual gestión que habilite el acompañamiento, crítico o no, de una comunidad hoy desorientada.

Hay cosas con las que no se juega.