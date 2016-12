Golpearon con palos a militantes y un periodista

En medio de la tensión que se palpa en los alrededores de la municipalidad por el tratamiento del aumento del boleto en el Concejo Deliberante, el periodista de Radio 10 Mar del Plata Samuel Zamorano recibió golpes de parte de un grupo de “integrantes de UTA o la hinchada de Alvarado”, según denunció, al tiempo que también fueron agredidos militantes de organizaciones sociales.

El hecho se produjo en la calle Mitre y 25 de Mayo. “Me empezaron a pegar con unos palos. Me tiré al piso. Me pegaron bastante fuerte, tengo un chichón en la cabeza y un brazo magullado”, dijo el movilero.

En las cercanías del Palacio Municipal se manifiestan tanto los choferes de la UTA, que están a favor del aumento de boleto –aseguran que así se impedirá un recorte de personal en las empresas– y organizaciones sociales, que se movilizan en contra del ajuste.

“Estaba trabajando en la esquina de la municipalidad y advertí que había un grupo de manifestantes, no sé si de la UTA o de la hinchada de Alvarado, que se estaba desprendiendo en una clara actitud de ir a enfrentar al grupo de manifestantes que estaba en la esquina de Mitre y 25 de Mayo que, según ellos, estaban pintando leyendas con aerosol en los colectivos”, relató zamorano a LU6.

“Fui corriendo detrás de este grupo de manifestantes que se acercaba hacia el otro grupo, comencé a grabar un video, me acerqué, las corridas continuaron por calle Mitre hacia la calle 9 de Julio, y ahí comencé a filmar cómo agredían a algunos manifestantes, les propinaban golpes con unos palos y golpes de puño”, agregó.

Zamorano continuó: “En un momento, un grupo de esas personas distinguidas con camisetas de Alvarado se empezó a acercar a mí. Me dijeron que no grabara y yo continué haciéndolo. Uno se acercó, me pegó con un palo, no sé si de cartón o goma, en el brazo, y después ya empecé a recibir golpes, me subí a la vereda, me acurruqué y me continuaron golpeando un rato. Por suerte me pude acurrucar a tiempo y no fueron más que chichones los que me hicieron”.

El periodista mencionó que la policía “no advirtió nada” de lo que estaba pasando. “Se podría haber evitado”, dijo en alusión a la fuerte presencia policial que hay en la esquina de la municipalidad.