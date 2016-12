El año del surf argentino, con brillo marplatense

“Fue como terminar una surfeada de una ola casi imposible, muy larga y llena de dificultades”. De esta forma, recurriendo a su filosofía surfera, Fernando Aguerre comparó la elección de su deporte para insertarse en los Juegos Olímpicos del 2020 con esa mágica sensación de pararse arriba de una tabla y bajar una ola. “La diferencia es que, para agarrar una ola, uno rema 5/6 segundos y acá fueron 22 años”, dice, con una sonrisa, en referencia a cuando comenzó con este sueño, allá por 1994, cuando asumió como titular de la International Surfing Association (ISA). Justamente él, un argentino, fue el máximo responsable de esta conquista. Un hito.

Pero ojo, no fue el único compatriota que brilló en un año que luce como el más importante en la historia de un deporte que está en pleno crecimiento en el país. Santiago Muñiz, el argentino que más cerca está de meterse en la elite del surf mundial (el Championship Tour, donde compiten los 32 mejores), terminó por primera vez entre los 50 mejores del ránking QS (desde el Qualyfing Series se asciende al CT) y Lele Usuna, el otro gran representante, fue campeón mundial en el Mundial ISA que se hizo en Costa Rica, un logro que ya había tenido Muñiz y que Usuna repite por segunda vez en tres años. Ambos, por supuesto, sueñan con estar en Tokio para coronar en el agua la histórica conquista de Aguerre.

“No sé si es el mayor logro de mi carrera, pero es verdad que llevo 22 años trabajando ad honorem, robándole tiempo a mi familia, a mis amigos, a mis surfeadas, poniendo todo para promover este deporte”, admite hoy, cuatro meses después de presenciar la votación en Río que terminó en favor de que el surf esté en Tokio con 20 hombres y 20 mujeres. El marplatense, que ya había logrado hace un año que el surf ingresara en los Panamericanos 2019, recordó todo lo que tuvo que pasar para llegar a este momento soñado. “Me acuerdo cuando hace 39 años, en mi Mardel natal, el intendente de la dictadura militar prohibió el surf. Hoy suena ridículo, pero fue así. Fue con la ayuda de mi madre y amigos que armé una asociación argentina, organicé eventos y logramos que se levantara esa prohibición. Hoy Mar del Plata es la capital del surf argentino y mi deporte es olímpico. Más no puedo pedir”, contó.

Muñiz no puede más que felicitar a Aguerre, quien ha sido su padrino desde sus comienzos. Hoy, a los 23 años, el marplatense tiene un sueño entre ceja y ceja, entrar al CT. En este 2016 volvió a mejorar su ránking por tercer año seguido y cerró en el 46° puesto. En mayo llegó a estar 11°, justo en el límite de los que ascienden al CT (son 12 ó 13), pero no pudo mantenerse. Igual, quedó conforme con su temporada. “Tuve aprendizajes y crecimientos notorios, me faltan esos pequeños detalles que hacen la diferencia en los momentos claves”, dice el rider estrella de Quiksilver Argentina, que viene de pasar 40 días en Hawaii y ahora estará un mes en Mardel haciendo pretemporada para arrancar el 2017 en Australia. “Todo este tiempo me vendrá muy bien para evaluar lo que falta y pulirlo pensando en el próximo año. Tengo la misma ilusión y fuerza que hace un año”, explica quien desde año representa a San Lorenzo en el máximo nivel mundial y hasta tuvo una participación en Showmatch hablando de surf con Tinelli y Luciano Castro.

Usuna (28 años), por su parte, volvió a dar el golpe en un Mundial ISA, como en el 2014 en Perú, otro logro grande que lo llena de confianza e ilusión para el 2017. “Fue muy emocionante poder ganarlo de nuevo, algo que nunca es fácil. Y siempre es especial festejar representando a tu país, con la camiseta argentina. Espero seguir por este camino el año que viene”, dijo Lele, quien se consagró en agosto. El Grinch fue parte, junto a Santiago, del seleccionado nacional que volvió a tener una actuación destacada, quedando sexto en las posiciones generales y subcampeón en la Aloha Cup, una especie de competencias por relevos. En el QS, a diferencia de Muñiz, Usuna no pudo completar toda la temporada y terminó en el puesto 124° del ránking. Pero, en algunos torneos puntuales, mostró su potencial. Por eso tiene sueños importantes para este 2017.

Claro, no son los únicos. Hay un semillero muy importante, cuyo abanderado es Felipe Suárez, el campeón argentino más joven. Pero han sido tres marplatenses los grandes responsables de que este 2016 haya sido el año argentino del surf.

Santiago Muñiz en Hawaii



La Ola Olímpica con Aguerre