El calendario de la Libertadores

La Conmebol informó a todas las Asociaciones nacionales el calendario de la 58ª edición de la Copa Libertadores de América de fútbol. Atlético Tucumán será el primero de los equipos argentinos en entrar en acción: recibirá el 31 de enero a El Nacional (Quito) y lo visitará el 7 de febrero por la fase 2. En caso de avanzar jugará el 16 (en condición de visitante) y el 23 de febrero (en Tucumán).

Ya en la fase de grupos, River debutará en la competencia el 15 de marzo visitando a Independiente Medellín a las 21 (hora de este país).

El primer argentino en presentarse en la fase de grupos será Godoy Cruz de Mendoza, que el 8 de marzo recibirá a las 19.30 a Atlético Mineiro. A las 20.45 (hora argentina) de ese mismo día San Lorenzo de Almagro visitará a Flamengo en Río de Janeiro. El 9 de marzo entrará en acción Lanús, recibiendo desde las 21 a Nacional de Montevideo. Por último, Estudiantes se presentará el 14 de marzo visitando a un equipo (G2) llegado de la tercera fase. Por esa llave vienen Colo Colo, Botafogo, Olimpia de Paraguay y el ganador del cruce de primera fase que protagonizarán Deportivo Municipal (Perú) e Independiente del Valle (Ecuador).

Si Atlético Tucumán llega a la fase de grupos, hará su presentación recibiendo a Palmeiras el 8 de marzo. Este es el calendario (con hora de este país) para los equipos argentinos:

Estudiantes: Grupo 1, 14 de marzo, vs. G2 (visitante); 11 de abril, a las 21, vs. Barcelona de Guayaquil (local); 19 de abril, 19.30, vs. Nacional de Medellín (local); 2 de mayo, 21, vs. Nacional de Medellín (visitante); 17 de mayo, 19.30, vs. Barcelona de Guayaquil (visitante); 25 de mayo, 21.45, vs. G2 (local).

River: Grupo 3, 15 de marzo, a las 21, vs. Independiente Medellín (visitante); 13 de abril, 21, vs. Melgar (local); 27 de abril, 21, vs. Emelec (visitante); 10 de mayo, 21, vs. Emelec (local); 18 de mayo, 21, vs. Melgar (visitante); 25 de mayo, 19.30, vs. Independiente Medellín (local).

San Lorenzo: Grupo 4, 8 de marzo, 20.45, vs. Flamengo (visitante); 15 de marzo, 19.30, vs. G1 (local); 12 abril, 21, vs. Universidad Católica (visitante); 25 de abril, 21, vs. Universidad Católica (local); 3 de mayo, vs. G1 (visitante); 17 de mayo, 21.45, vs. Flamengo (local).

Godoy Cruz: Grupo 6, 8 de marzo, 19.30, vs. Atlético Mineiro (local); 11 abril, 18.30, vs. Libertad (visitante); 20 abril, 19.30, vs. Sport Boys (local); 27 abril, 21.45, vs. Sport Boys (visitante); 4 de mayo, 21, vs. Libertad (local); 16 de mayo, 20, vs. Atlético Mineiro (visitante).

Lanús: Grupo 7, 9 marzo, a las 21, vs. Nacional (local); 16 marzo, 18.30, vs. Chapecoense (visitante); 18 abril, 21, vs. Zulia (local); 27 abril, 19.30, vs. Zulia (visitante); 17 de mayo, 21.45, vs. Chapecoense (local); 23 de mayo, 19.30, vs. Nacional (visitante).

Atlético Tucumán (si clasifica): Grupo 5, 8 marzo, vs. Palmeiras (local); 16 marzo, 21, vs. Peñarol (visitante); 11 abril, 19.30, vs. Jorge Wilstermann (visitante); 25 de abril, vs. Jorge Wilstermann (local); 2 mayo, vs. Peñarol (local); 24 mayo, 21.45, vs. Palmeiras (visitante).