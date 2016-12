El dibujo de Mauricio Macri que enojó a muchos usuarios

El presidente Mauricio Macri publicó en sus cuentas de Facebook e Instagram un dibujo que causó indignación a algunos usuarios y alegría a otros.

En el mismo puede verse la ilustración de un amanecer. Macri escribió que le pidieron que representara cómo ve al país y decidió realizar ese dibujo porque el horizonte y el sol que asoma demuestran que “amanece después de una noche larga“.

“Me gustó la idea de hacer un dibujo simbólico, así que se me ocurrió que podría invitarte a vos también a hacer uno”, escribió el Presidente y agregó: “Tomá un papel y lápiz, hacé un dibujo que ilustre lo que sentís y subilo en los comentarios de este post acompañado por un título que explique un poco la escena”.

Algunos de los dibujos fueron positivos. Un hombre dibujó una hormiga porque, según expresó, “representa el esfuerzo, el trabajo en equipo, tirar todos para el mismo lado”. Otro usuario destacó el trabajo como forma de cambio y no “esperar cambios mágicos de personas o gobiernos” y una mujer escribió: “No soportaría que usted también nos robara, no lo haga por favor”.

Otros en cambio reflejaron su negatividad ante el gobierno de “Cambiemos” y sobre todo por la propuesta del Presidente de realizar un dibujo que represente cómo ven la situación de Argentina. Lorena Oneto escribió: “Para mí fue un año de ‘cinturón ajustado’. Muy difícil en la parte económica, todo aumenta, se frenó mucho el consumo y la gente que vive de eso les fue muy mal. (…) Me molesta trabajar todo el día sin tiempo para nada“.

Otro usuario publicó una foto de un hombre en situación de calle en la Avenida Alvear de Buenos Aires, durmiendo sobre papeles de diario. “Así veo mi país todos los días”, agregó a su ilustración. Y otra argentina indignada aseguró que con este “juego” el presidente “subestima la inteligencia de la gente”.