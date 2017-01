por Sebastián Arana

Unión vuelve hoy a las prácticas para encarar la segunda parte del Torneo Federal de básquetbol. Lo hará renovado por el parate, oportuno para “cambiar el chip” de un equipo que sufrió muchas derrotas. Pero, por esta vez, el recuento de victorias y derrotas es lo menos importante. Es más rico adentrarse en cómo el club de la calle 9 de Julio asimiló la experiencia de intervenir en el torneo más importante de su historia. “El Federal es un salto gigante”, define Leonardo Cordeiro, presidente “celeste”, en este diálogo.

-¿Qué balance hacen del año que pasó?

-Siempre tuvimos ganas de dar un saltito más. Tal vez arrancar el armado del Federal quince o veinte días antes hubiera sido ideal para tener una mejor preparación y para conformar el equipo con menos apuros. Luego los resultados no fueron buenos, pero la mayoría de la gente nos dice que tenemos que sumar experiencia. Es todo nuevo para nosotros, un aprendizaje. En esta segunda etapa del torneo, por lógica, tendríamos que tener mejores resultados. Ya jugamos contra casi todos, ante algunos dos veces. Tenemos más experiencia en varios aspectos: giras, arbitrajes, cuestiones de logística. El objetivo es llegar bien al cruce de play-offs, que lo juegan los cincuenta equipos. Tenemos los últimos cuatro partidos de local. Sería importante hacer un sprint final bueno para encarar esa instancia.

-¿El Federal es más de lo que pensaban?

-En los primeros tres partidos pensábamos que era más fácil. Pero después vinieron las derrotas. Aunque tenemos un grupo unido, los regresos largos con resultados negativos son duros. El torneo es difícil. La División Bonaerense es una de las más fuertes. La Metropolitana no me pareció tanto. Nosotros sólo enfrentamos a Unión Vecinal, que está arriba en la tabla, y nos ganaron en la última pelota. El Federal es un salto gigante en relación al Provincial de Clubes, al que afrontamos casi en forma amateur y ante algunos equipos prácticamente profesionales. Pero es mucho más grande todavía en relación al juego.

-¿La dificultad deportiva es mayor que la económica?

-En cuanto a lo económico, nosotros traímos la experiencia del fútbol. Sabíamos que no podíamos hacer locuras. Lo nuestro es un presupuesto austero y buscar jugadores de la ciudad para no tener un costo alto. La otra idea era contar con juveniles de Peñarol y Quilmes a los que les sirviera el fogueo en esta categoría. Un jugador de cada equipo por año para complementar hubiera estado muy bueno, pero no lo logramos. De todos modos, el proyecto nuestro está identificado con el club. La idea es que Agustín Jara logre una proyección con este torneo. Que en un futuro la tenga también Valentín Lofrano, a quien en un momento pensamos sumar al plantel estable. Nuestra idea es armar con quince o veinte jugadores de nuestras inferiores el Proyecto Federal 2020. Para que en tres o cuatro años podamos tener la mitad de fichas profesionales propias. Eso nos va a generar mucha pertenencia y nos va a permitir a abaratar los costos. Si lo logramos hasta podíamos soñar con un torneo superavitario con un margen de beneficio que nos permita seguir invirtiendo en crear estructura. Queremos nombre, lograr una “chapa” que nos permita reclutar jugadores a los que les seduzca la vidriera del Federal, que nuestros chicos aspiren a crecer dentro del club y no miren tanto a Peñarol y Quilmes y también que nos quede infraestructura. No hemos hecho grandes cambios. Pero tenemos un tablero doble, la cancha más prolija, más protegida, mejoramos los vestuarios, invertimos en máquinas para realizar preparacón física en el club, en aparatos de kinesiología para que nuestros jugadores puedan tratar algún problema durante un viaje. Todas cosas que le quedarán al club.

-Estaba dentro de la idea sumar algún juvenil de Peñarol o Quilmes. ¿Les faltó tiempo para trabajarla un poco mejor?

-No creo que sea cuestión de tiempo. Todavía tenemos hasta marzo para incorporar juveniles. En su momento hablé con Zabala, le comenté nuestra inquietud, le dijo que le interesaba y no tuve más novedades. Con la gente de Peñarol no hablamos más desde que se cayó la posibilidad de sumar a Tomás Monacchi. Ellos tienen la Liga de Desarrollo y no le ven el beneficio de cederlo a Unión. Ceder a un juvenil con proyección a un equipo de Federal equivale a probarlo a pocas cuadras de su casa, sin desarraigarlo, en un torneo profesional, contra jugadores con pasado de Liga Nacional. A mí me parece más competitivo un Federal que la Liga de Desarrollo.

-Ustedes tienen una relación muy familar con entrenadores y jugadores, de muchos años. ¿Qué tan beneficiosa es cuando se tiene que tomar una decisión difícil?

-Es una de las cosas en las que más pienso. Tal vez debamos aprender a ser más dirigentes y dejar un poco de lado las cuestiones sentimentales. Ahora podemos hacer algún recambio para mejorar el equipo. Pero lo más difícil no será buscar a un jugador. Sería hacerle entender a una persona que queremos que no hay mala intención, que esto es profesional y que queremos progresar. Eso es lo malo de la cercanía. Pero lo bueno es que con esta racha negativa la relación entre ellos y nosotros siguió siendo la misma. No me imagino entrando a un vestuario a ‘carajear’ a alguien, ni a reclamarle actitud. Yo veo que el compromiso para entrenar y jugar está. Se pierde, muchas veces, porque cuando golpea la adversidad no se toman buenas decisiones. Por eso nos vino bien este parate. Para nosotros empieza un campeonato nuevo y tendríamos que salir positivos. Así terminaríamos de otra manera. La gente nos acompañó siempre, pero cuando ganamos acompañó más.

-¿Está garantizado que Unión jugará el próximo Federal?

-Sí, está garantizado. Salvo que, a Rodrigo Otamendi o a mí, alguna situación personal nos obligue a alejarnos. No somos muchos. Cuando se cae un soldado es muy complicado. El fallecimiento del “Negro” Posse fue un golpe terrible para todos. No somos tantos los que queremos a Unión de toda la vida.