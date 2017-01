El Foro de la Construcción quiere saber cuando comienzan las obras

Desde el Foro de la Construcción de Mar del Plata expresaron que además de los anuncios de obras para la ciudad–algunos de ellos expresados hace varios meses- se necesitan “avances concretos con la determinación de fechas de inicio de los procesos licitatorios, plazos de obras y demás medidas que den previsibilidad a la concreción de las obras anunciadas”..

En un documento señalaron la imperiosa necesidad de instrumentar a la brevedad el inicio de aquellas obras de infraestructura imprescindibles para el desarrollo, “no sólo para el sector de la construcción, sino de todos los sectores productivos de la ciudad”.

El Foro está integrado por la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Mar del Plata, Centro de Constructores y Anexos, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Colegio de Ingenieros, Colegio de Martilleros y Corredores Públicos,

Colegio de Técnicos de la Provincia, Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina Delegación Mar del Plata.

El Foro Sectorial de la Construcción de Mar del Plata realizó la reunión mensual para el tratamiento de temas que constituyen su agenda de trabajo y se analizaron los anuncios que funcionarios del gobierno de diferentes niveles del Estado realizaron en la ciudad los últimos días. En ese sentido, se acordó que se ve con beneplácito la programación de obras públicas que tienen como destino de importantes inversiones a Mar del Plata.

Cabe señalar que el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, manifestó que “este año va a ser el año de la obra pública en el país y también en Mar del Plata”. Por otro lado, señaló particularmente “también está en marcha el proyecto del gasoducto para llevar gas a las zonas de la ciudad que no lo tienen. Esta obra permitirá la construcción de viviendas por parte de desarrolladores privados que sin la certeza del gasoducto tenían parados muchos proyectos de inversión”.

En virtud de ello, desde el Foro de la Construcción expresan que “además de los anuncios –algunos de ellos expresados hace varios meses- se necesitan avances concretos con la determinación de fechas de inicio de los procesos licitatorios, plazos de obras y demás medidas que den previsibilidad a la concreción de las obras anunciadas”.

En esa línea, señalaron “la imperiosa necesidad de instrumentar a la brevedad el inicio de aquellas obras de infraestructura imprescindibles para el desarrollo, no sólo para el sector de la construcción, sino de todos los sectores productivos de la ciudad. Demás está decir que, “sin energía no hay desarrollo, y sin desarrollo no se generarán las fuentes de trabajo necesarias para revertir el alto índice de desempleo por el que atraviesa Mar del Plata.”

Más adelante remarcaron que “también se ha debatido sobre la importancia de continuar con las diferentes instancias de planificación estratégica de Mar del Plata, enmarcando los grandes debates en un horizonte que nos permita finalmente concretar la visión de ciudad anhelada, generadora de sus propios recursos para su sustentabilidad urbana. Por ello, se entiende que la obra pública no puede ser el único motor de la economía en nuestra localidad, por lo que se debe debatir sobre la promoción de una matriz productiva genuina”.

Finalmente, se informó que la coordinación del Foro de la Construcción por los próximos 6 meses ha quedado a cargo del MMO Diego Peláez, en su carácter de Presidente del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito V. Esta modalidad de rotación en la coordinación del Espacio, tiene por objeto permitir la amplia participación de las diez entidades miembros; renovando el compromiso asumido en 2014, sostenido en el tiempo transcurrido y verificado en el trabajo desarrollado.