La Gran Willy de Arroyo y el show debe seguir

Es lo más parecido al juego de la oca. El intendente Carlos Arroyo avanza un casillero y luego retrocede dos. Venía ordenándose con el asesoramiento del ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre, y otra vez, en los últimos días, todo se salió de caja. “Cambiemos” cruje, se dobla, y sus propios concejales no aceptan mansamente las órdenes que imparte Guillermo, su hijo, a quien ya lanzó como candidato a intendente. El radical Mario Rodríguez ya le avisó por los medios (y especialmente a sus compañeros de bloque Cristina Coria y Nicolás Maiorano en un pase de facturas) que antes de 2017 no le votará otro aumento del micro y le trabaron en comisiones el recaudatorio proyecto de las fotomultas. Sobre esta iniciativa conviene recordar que hace algunos meses el intendente dijo que iba a recaudar tanto dinero que terminaría prestándole a la provincia. Ayer varió la táctica. Prácticamente les rogó a los concejales que apoyen las fotomultas porque ahora, lo que interesa, es salvar vidas.

.-.-.-.-.-.-

En cuanto al boleto, desde la oposición le dijeron al intendente que si estaba apurado por llevarlo a 7,97 pesos, lo autorizara directamente el Ejecutivo. De todos modos, todo es de manual. Ya se vivió esto en gobiernos anteriores. Se llega a diciembre, cuando la gente está “en otra cosa” -puede ser enero también, según el manual- y se pueden autorizar todos los aumentos impopulares, pero nadie quiere asumir el costo político. ¿Cómo sigue todo esto? Tan sólo alcanza con leer viejos diarios…El Concejo va a estirar la decisión y querrá que Arroyo asuma el costo. El jefe comunal dilatará hasta cuando pueda. En realidad, hasta que los muchachos de la UTA amenacen con un paro “consensuado” con los empresarios. Nada nuevo bajo el sol. Chicanas en las puertas de la temporada, o el cuento de la buena pipa.

.-.-.-.-.-.-

Tampoco pudo resolver el Ejecutivo el conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales.En el marco de la conciliación obligatoria por las paritarias volvieron a fracasar las negociaciones. Los gremialistas no quieren moverse del 8 por ciento de aumento tras haberse bajado del 12, y la Municipalidad se estiró del 6 al 7 por ciento. Hay un punto de diferencia. Volverán a verse las caras el 28 de diciembre. Un Día de los Inocentes de negociaciones. Y a todo esto, el aumento de tasas previsto en el presupuesto también provocó ruido. Entidades comerciales y empresariales como Cameco salieron al cruce y les pidieron a las autoridades municipales que sean eficientes en el gasto.

El concejal Guillermo Arroyo, hijo del intendente, fue lanzado a la carrera electoral por su padre. En la foto, dialogando con el radical Mario Rodríguez quien ya anunció que no votará el aumento del boleto.

Si las aguas no estaban calmas en Cambiemos, las declaraciones radiales del intendente lanzando a la carrera electoral a su hijo Guillermo no hicieron más que agitarlas. Tres hombres que conocen desde hace tiempo al intendente, dos de ellos ex funcionarios, admiten que no se sorprendieron. “Ese siempre fue su plan. Sueña con que Guillermo, de quien dijo que es mucho más capaz que él, sea su sucesor. Muchos de ustedes los periodistas toman estas declaraciones en joda, pero te aseguro que el jefe comunal habla muy en serio”, dicen. Con los dichos de Arroyo también blanqueó la pelea interna con la UCR, explicando que no querían saber nada ni con la designación de Eduardo Leitao en el Emsur ni con Mario Dell Olio en Obras Sanitarias. Y para algarabía de “Tato” Serebrinsky -a quien bajaron del gabinete cuando se probaba el traje-, Arroyo le “sacudió” con munición gruesa a Héctor “Toty” Flores, quien iba a ser su secretario estrella y terminó estrellado a los cuatro meses. “En cuatro meses no hizo nada”, se queja ahora Arroyo. En realidad sí hizo: cobró sus abultados sueldos durante todo ese tiempo.

.-.-.-.-.-.

En la entrevista en el programa Vencedores Vencidos, -antes de quebrarse cuando dijo que en el más allá le gustaría darle la mano a San Martín y a Belgrano – el intendente también comentó que no todo lo del gobierno anterior fue malo. Y como ya lo había señalado durante la campaña, aseveró que la Orquesta Infanto Juvenil había sido un gran acierto. Queda claro, después de esas palabras, que la secretaria de Cultura no le cuenta algunas cosas al jefe comunal. Esa orquesta ya prácticamente no existe. Silvana Rojas quiso despedir en su momento al maestro Guillermo Becerra, fue desautorizada por Arroyo, pero le hizo la cruz. Arroyo podría preguntarle a la funcionaria si es cierto que no le pasa recursos a Becerra para pagar capacitadores o si le retacea espacios para que ensayen. El maestro Becerra golpeó puertas y consiguió que le cedieran un espacio en OAM pero ya no le queda mucho resto. “A la Orquesta la liquidaron. Había 22 puntos de capacitación y no están más. Había 2500 alumnos y no están más. Los padres que pueden pagan de su bolsillo a los instructores”, cuenta indignada una “castigada” por Rojas. Lo cierto es que si el intendente está tan enamorado de esa orquesta puede recuperarla en un santiamén.

Un parque de diversiones en Juan B. Justo, cerca del Hospital y de dos establecimientos educativos. ¿Tendrá habilitación municipal?

No sólo las plazas y las calles de muchos barrios cambian su fisonomía armónica de otros momentos por la del desorden. La ciudad “más limpia, más segura y más ordenada” (Arroyo dixit) avanza también en los espacios privados. Es el caso de La manzana de J.B.Justo, Valentini, Solís y Bestoso. Hace aproximadamente 20 días, limpiaron, talaron árboles y alisaron el piso de todo el terreno. En estos días quedo evidenciado que se va a utilizar para instalar un parque de diversiones. La preocupación de muchos vecinos es saber si existe habilitación municipal, siendo que es zona E1 y está ubicado frente a una Escuela Municipal (Esmet Nº 1) y un Colegio Privado para Discapacitados (El Principito), además de que en las cercanías (150 metros) está ubicado el Hospital Privado de la Comunidad.

.-.-.-.-.-

“No creo que vaya a ser divertido este parque aquí, a metros de hospital, de otras instituciones y en medio de un barrio residencial de gente trabajadora que ya no tendrá dónde estacionar, sin silencio a las horas de descanso, ni la previsibilidad de los movimientos de siempre” decía una mujer grande, con la bolsa de las compras, en Talcahuano y Juan B. Justo.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Leda Barreiro, y la alegría tras el fallo que condenó a perpetua a Gustavo Demarchi, Fernando Otero y Mario Durquet en la causa CNU.

En su camino hacia la condena a prisión perpetua, Gustavo Modesto Demarchi se preocupó por difamar a cada una de las partes que lo denunciaba. Así, criticó a jueces, abogados, fiscales y medios que trataban la causa. Para el acusado de ocho asesinatos todo era un invento de sus enemigos. Uno de sus blancos preferidos para descargar su ira fue César Sivo. Por eso cuando ayer a la tarde el abogado escuchó la condena de Demarchi a prisión perpetua se quebró y, de la emoción, no pudo contener el llanto. Después, más calmo, destacó el valor histórico de la sentencia.

.-.-.-.-.-

La sede del Tribunal Oral Federal N°1 estuvo bajo una fuerte vigilancia durante la lectura de la sentencia. De hecho, para evitar incidentes, un cordón policial separó a los familiares de los acusados de los familiares de las víctimas y organismos de Derechos Humanos. “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, cantaron de un lado una vez conocido el veredicto.

Así lucían ayer las playas de la zona de Constitución. La tarea de la empresa 9 de Julio sigue dejando mucho que desear.

Es una historia que se repite después de cualquier lluvia. Las playas de la zona de Constitución se convierten en un basural. Allí se deposita todo lo que trae el desagüe, desde hace años, sin que se tomen las medidas correspondientes. El servicio de la empresa 9 de Julio, siempre pronta a pedir renegociaciones de contratos y más dinero para sus arcas, deja mucho que desear en esa zona. Esas playas ni siquiera cuentan con una bajada para algún rodado que pueda ayudar en la recolección manual. En la mañana de ayer el panorama era espantoso. Imposible poder disfrutar de ese lugar entre tantos residuos. La 9 de Julio brilla por su ausencia y las autoridades de contralor igual. A veces nos quejamos de las malas campañas mediáticas de medios capitalinos. En casos como estos, se deja la pelota picando en la línea de gol y con el arquero vencido.

.-.-.-.-.-

Organizada por los productores teatrales Lino Patalano, Javier Faroni y Carlos Rottemberg se realizó la fiesta presentación de los teatros del Mar del Plata en la que participaron los artistas que estarán el próximo verano en la plaza teatral más importante del interior del país. El encuentro se llevó a cabo en el NH Collection Centro Histórico, ubicado en Bolívar 120 de la Capital Federal y comenzó con la presentación de la murga marplatense “Lavate y Vamo” quienes harán funciones en Mar del Plata de su espectáculo, “Pueblo chico”. “Nos juntamos para dar el puntapié a la temporada 2017 de Mar del Plata. Surge esta iniciativa de nuestro amigo Lino que nos llamó a Javier y a mí para no perder la costumbre que desde 1990 en el Hostal del Lago se había comenzado mostrando al público del país lo que es la temporada de esta ciudad”, recordó Rottemberg.

Y por primera vez después de muchos años sin autoridades municipales presentes, la fiesta contó con la presencia de medios de todo el país. “Me parece importante destacar que aquí no estamos representando productores privados de teatro sino que nos pusimos a la cabeza para tratar de reunirnos pero tiene amplia presencia toda aquella persona, todo aquel equipo y talento que desarrolle la temporada de Mar del Plata y fundamentalmente los elencos locales, el teatro independiente que ha crecido tanto y que nos importa mucho marcar que ser teatrista no tiene un límite geográfico y mucho menos sobre los contenidos que cada uno desarrolla, Por lo tanto me parece muy importante remarcar que la capital del espectáculo la hacemos entre todos y lo estamos plasmando en este encuentro”, expresó Rottemberg. Por último agradeció a Florencio Aldrey que a través del NH permitió ese lugar y tuvo palabras especiales para la familia de Nicolás Vázquez.

.-.-.-.-.-.-.

Carlos Cheppi está entusiasmado y rodeado de técnicos y gente con “muchas ganas de laburar”, y ya piensa en los comicios del año próximo. “Voy a ser concejal y después intendente”, le dijo a su círculo más cercano, convencido de que hay que empezar a planificar y a hablar de Mar del Plata como provincia. “Trabajar con objetivos concretos, convocar a los mejores, planificar, pensar en grande y hacerse fuerte desde lo político para poder hacer valer el peso de Mar del Plata”, son algunos de los ejes de quien dará pelea interna en el justicialismo. Junto a su hijo, el diputado provincial Juan Manuel Cheppi y el ex diputado provincial Pablo Vacante promete un 2017 de “laburo, militancia y mucho diálogo para aunar esfuerzos alrededor de esta Mar del Plata que merece despegar”.

.-.-.-.-.-.-.

Marplatenses que siguen creciendo. El distribuidor y fabricante de tecnología marplatense Grupo Núcleo anunció la inauguración oficial de sus nuevas oficinas ubicadas en la Ciudad de Córdoba. “Durante 2017 uno de nuestros objetivos será cubrir con nuestro equipo de ventas todo el territorio nacional”, dijo Maximiliano González Kunz, CEO de Grupo Núcleo. “Creemos que hay que continuar trabajando más cerca que nunca de los resellers, apoyando su desarrollo”. González sonríe ante el periodista y muestra su nuevo producto “estrella”, el smartband care de PC Box.

Cuenta con selfie remota (con solo mover la muñeca), botón de emergencia antipánico, sistema de alerta antirrobo, lectura mensajes y notificaciones, detector de llamadas, control de pasos, ritmo y sueño…Un nuevo “chiche tech” con sabor marplatense.

.-.-.-.-.-.

El Circo La Audacia es un patrimonio de la ciudad. De sus pibes, de sus familias, también de los pibes y las familias que nos visitan cada verano. Pero lamentablemente fue desplazado de dos plazas marplatenses este año cuando las promesas del gobierno municipal no era precisamente la de “perseguir circos” sino la de “perseguir” delincuentes, malas cuentas y corrupción. Las cuentas siguen sin cerrar, de lo otro ni hablemos, pero el circo fue desplazado dos veces, la ultima de ellas por un veto increíble del intendente cuando ya el Concejo Deliberante había logrado su radicación…

.-.-.-.–

Lo cierto es que La Audacia volvió. Y ahora en el Sur, después de haber sido “perseguido” en el norte de la ciudad. Un detalle de toda esta historia es que uno de sus protagonistas y mentores, muy ingenioso y querido por los pibes por cierto, siempre dijo entre sus amistades que descreía de la política y que no quería hacer de esto un episodio político. El mismo lo confesó en el final de la función del domingo, a carpa llena, en El Faro. “Siempre descreí de la política y de los políticos, y algunos nos dieron golpes fuertes estos meses, pero la verdad es que tengo que decir que hay algunos que están hoy acá que nos acompañaron en esta lucha desde el principio y que fueron fundamentales para que no nos rindiéramos”, dijo, palabras más, palabras menos. En ese momento hizo subir al escenario a la diputada nacional Fernanda Raverta y al concejal Marcos Gutiérrez, del bloque del Frente para la Victoria, quienes justamente motorizaron la lucha por la continuidad de La Audacia, junto a decenas de militantes que en varios oportunidades durante estos meses durmieron junto a la carpa para que no sea desalojada.

La diputada Fernanda Raverta y el concejal Marcos Gutiérrez junto al elenco de La Audacia y el abrazo sentido de uno de sus mentores a la legisladora nacional del Frente para la Victoria.

Terminaron todos llorando, el director del circo, la famosa Cebra, la diputada, el concejal, los pibes militantes que estuvieron siempre junto al circo, los chicos que disfrutan de él y todas las familias marplatenses presentes. La política fue la que insistió para salvar a La Audacia. Ahora las funciones “a la gorra” continuarán allí, en el El Faro, todos los días a las 21 y 22.30. A propósito de la diputada marplatense Fernanda Raverta, cumple más días de hiperactividad en el final del año, pero cada vez con más presencia en la ciudad. La referente ya visible del Frente para la Victoria en la ciudad no solo estuvo con los chicos de La Audacia el domingo sino que también volvió a recorrer barrios de Mar del Plata, el lunes a la mañana convocó en el Concejo Deliberante para la continuidad de los feriados puente, acompañó a Graciela Ramundo y la gente de CTA Mar del Plata en la presentación de los informes elaborados por Idesba (Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires) “Stella Maldonado”, denominados “La inviabilidad económica de Cambiemos y la ofensiva contra los trabajadores”.

.-.-.-.-.-.

Justamente representantes de CTA y CGT, más otras “fuerzas vivas” de la ciudad acompañaron a Fernanda Raverta y la gente de Apyme, que presentó el recurso de amparo para que no se terminen los feriados puente, en el Concejo Deliberante. El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Daniel Rodríguez, que presentó a Raverta, agradeció que hayan “bajado” al recinto representantes de otros bloques, como Claudia Rodríguez y Santiago Bonifatti de Acción Marplatense y el Frente Renovador, con la frase “Primero Mar del Plata”, aunque lamentó la ausencia de Cambiemos y de “los representantes del intendente, que se tendrían que poner al frente del reclamo, por el trabajo de los marplatenses”. Marcos Gutiérrez, en tanto, habló de algún proyecto de declaración del Concejo que extienda el reclamo a otros municipios de la costa para hacer “causa común” para que no se implemente el decreto del presidente que limita los feriados puente.

.-.-.-.-.-.

La sillas reservadas para las autoridades se llenaron de aire, solo fueron ocupadas por miradas decepcionadas de ausencia. Fue todo lo que hubo en ese espacio puntual. Lo demás fue algarabía y entusiasmo. Porque nadie del Emder ni del gobierno de Arroyo concurrió al cierre del ciclo 2016 del Polideportivo del Barrio Libertad, el primero de los que se abrieron en la gestión anterior. Sin embargo hubo otras presencias. Horacio Taccone y Lucila Branderiz, quienes en la gestión de Gustavo Pulti fueron los funcionarios políticos que se ocuparon de conducir la construcción de los polideportivos en los diferentes barrios, no se quisieron perder el festejo.

“Hicimos cuatro Polis y la mitad de otro, cuatro y medio, con presupuesto municipal en poco más de un año, no sabes lo que lamentamos que no abran el de Centenario, que solo falta que le conecten el gas y que terminen de hacer el de Parque Camet. Esto le hace falta a mucha gente, acá los chicos crecen con salud y con futuro mientras los grandes también los aprovechan y mejoran los indicadores de salud” le decía Branderiz a una vecina que la confesaba que antes no creía que se hicieran pero que ahora tiene asistencia perfecta a las clases de gimnasia aeróbica. Se sacaron fotos con vecinos que los saludaron, los mismos con los que habían compartido proyecto y obra. También compartieron un buen momento con docentes y personal municipal que presta servicios allí. Al final, con una sonrisa maliciosa Taccone se despidió dejando una frase provocativa: “queremos hacer los primeros diez, ese es el proyecto”.