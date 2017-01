“El otro lado de la cama” cumplió un año desde su estreno

CUMPLIMOS UN AÑO! Miles de momentos con ustedes. Millones de risas. Gracias por acompañarnos con tanto amor! Si querés ver el video completo y revivir este año con nosotros buscalo con el #ElOtroLadodelaCama en Twitter o Facebook ⭐️🙌🏻😄❤ @nicovazquezok @gimeaccardi @rojas_benja @sofipachano @franruizbarlett @sofigonzalezgil @jfaroni @faroniproducciones

A video posted by El Otro Lado De La Cama (@elotroladodelacamaok) on Jan 7, 2017 at 10:15am PST