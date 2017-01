El primer tuit de Trump en el día de su asunción

En su primer mensaje por la red Twitter del día en el que asumirá el mando de los Estados Unidos, el magnate financiero y aún presidente electo Donald Trump saludó a sus seguidores y les aseguró que empezaba el trabajo.

“Los veré a las 11 de la mañana (hora de Washington, 13:00 hora argentina) en el juramento”, dice el tuit. “EL MOVIMIENTO SIGUE – íEMPIEZA EL TRABAJO!”.

Trump aseguró dos días atrás que detesta utilizar la red social Twitter pero que se ve obligado a hacerlo porque la prensa es “deshonesta” y él tiene que escribir sus mensajes para “corregir” a los periodistas.

Según Trump, con las redes sociales va a estar en contacto con “cerca de 50 millones de personas”, entre Twitter, Facebook e Instagram, por lo que si alguien lo “malinterpreta”, confía en tener al menos “un modo de decir que es una declaración falsa”.

“Si la prensa fuera honesta, que no lo es, no usaría Twitter en absoluto. No tendría que hacerlo”, subrayó.