Empieza la etapa más importante para Noah Bublé

Noah Bublé, el hijo de tres años de Luisana Lopilato y Michael Bublé, comenzará la segunda etapa de su tratamiento contra el cáncer de hígado. El mismo será mucho más intenso que el primero y determinará el futuro del pequeño.

Según informaron en el Diario Muy, los últimos estudios clínicos de Noah habrían detectado una leve mejoría. Sin embargo, los efectos no son los esperados por los especialistas del St Jude Children’s Research Hospital, lugar en el que el niño realiza la quimioterapia.

Toda la familia estaría conforme y considera que la situación es alentadora ya que si Noah no hubiera respondido de manera positiva a la medicación, no se hubiera podido pasar a la siguiente fase por el simple hecho de que no estaría preparado para recibirla.

Ahora los Lopilato y los Bublé pasarán Nochebuena en familia todos unidos con la esperanza de que Noah continúe en el camino a la curación.