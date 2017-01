En 2016 hubo más de 4 mil causas por violencia familiar en la ciudad

Un relevamiento de la Suprema Corte de Justicia indica que durante 2016 hubo más de 4 mil causas por violencia familiar en Mar del Plata.

El registro abarca desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre del año pasado y se llevó a cabo sobre los 19 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. En total, el 79% de las víctimas fueron mujeres y el 74% de los denunciados fueron hombres.

Durante el primer semestre de 2016, se notificaron 3.550 causas sobre violencia familiar en el Fuero de Familia del Departamento Judicial de Mar del Plata, mientras que en toda la provincia fueron 67.945 las denuncias registradas en ese Fuero durante el mismo período.

En la Justicia de Paz de Mar del Plata, por su parte, se iniciaron 492 causas durante el primer semestre, en tanto que en toda la provincia sumaron 25.889 las denuncias.

Mujeres jóvenes que denunciaron en comisarías violencia psicológica, emocional y física por parte de parejas o ex parejas. Ése es el perfil de las principales víctimas que el año pasado identificó el Registro de Violencia Familiar (RVF) de la Suprema Corte de Justicia.

El registro fue elaborado en base a las 85.607 denuncias recogidas en las 19 departamentales judiciales de la provincia de Buenos Aires entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2016.

De ese total, la inmensa mayoría de las personas denunció violencia psicológica y emocional (94%). Luego un 39% denunció también violencia física; un 7% económica y patrimonial; un 4% ambiental; un 2% restricción a la participación social y otro 2% denunció violencia sexual y reproductiva.

Como ocurre casi siempre, el agresor fue la pareja o ex pareja (suman un 71% los convivientes o cónyuges, ex parejas y novios), en tanto que el 12% denunció a su padre/madre o hijo. El resto identificó como agresor a otro familiar o a una persona allegada no familiar.

El 79% de las víctimas fueron mujeres y el 74% de los denunciados, varones.

El 95,4% de las denuncias fueron radicadas en una comisaría, el 4,5% en una sede judicial y sólo un 0,1% de las personas denunció en un centro de salud.

Edades de víctimas y agresores

De acuerdo al registro de la Corte, el 54% de las víctimas tenía entre 22 y 39 años; el 25% entre 40 y 59 y el 9% entre 18 y 21.

Un 6% de las víctimas era mayor de 59, otro 6% menor de 18 y un 37,5% quedó sin determinar.

En cuanto a los denunciados, también los adultos jóvenes representaron la mayoría: el 59% tenía entre 22 y 39 años.

Un 27% tenía entre 40 y 59; un 8% entre 18 y 21; un 4% era mayor de 59 y un 2% menor de 18. Finalmente, hubo un 41,2% sin determinar la edad.