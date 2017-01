En el Radio City, otra noche con Gerónimo Rauch

Tras un éxito rotundo en sus presentaciones en el Teatro Maipo de Buenos Aires y su anterior visita a la ciudad, Gerónimo Rauch vuelve a Mar del Plata con su “Concierto sin fronteras”. El recital será a las 22 en el Teatro Radio City (San Luis 1750).

Un recorrido por los grandes clásicos de los musicales que ha realizado en el mundo y la presentación de su primer disco solista “Here, There And Everywhere”. Con una banda impresionante dirigida por Tomás Mayer Wolf y luego de haber agotado entradas en seis funciones en Buenos Aires, Gerónimo Rauch regresa con un concierto impactante, lleno de emoción y con un espectáculo donde el artista y el público son uno.

Clásicos como el Fantasma de la Opera, Los Miserables, Jesucristo Superstar y también los aclamados éxitos como Hey Jude, I wanna Hold your hand, Come together, Yesterday, entre otros, generan emociones donde el público termina cantando de pie. Viviendo una experiencia inolvidable.

De esta manera, Gerónimo se despide de Argentina para comenzar su gira promocional por España y México.

De grata presencia, con un magnífico dominio escénico y su sobresaliente voz, Gerónimo ha ido concretando poco a poco desde el año 2000 su sueño de pararse en un escenario y llegar a públicos diversos de todo el mundo.

Desde sus primeras incursiones llevadas a cabo en Buenos Aires en obras de corte musical, cantando a capella junto al sexteto Voxpop y el enorme éxito obtenido en 2002 junto a la agrupación juvenil Mambrú, quienes llegaron a vender más de 120.000 discos, no cabe duda que la carrera de Gerónimo ha venido en ascenso.

En 2005 fue seleccionado por Telefe para interpretar el tema musical del mundial de fútbol 2006. Es en 2007 cuando Gerónimo pasa a jugar en las grandes ligas al dar vida a Jesús de Nazareth en la producción local de “Jesucristo Súper estrella”, lo que le abre inmediatamente las puertas de España donde se instala para interpretar esa misma obra en el teatro Lope de Vega en Madrid y luego en múltiples ciudades españolas. Tras ese éxito continúan sus participaciones en “Chicago” y “Los Miserables”, además de su debut en el mundo de la lírica en el Auditorio Nacional de la Música de Madrid.

Pero es Cameron Mackintosh quien le da el definitivo apoyo internacional al ofrecerle interpretar a Jean Valjean en el mítico West End de Londres.

Retomando su carrera de solista y de regreso momentáneamente a Buenos Aires, Gerónimo Rauch da a conocer los temas que componen “Here, there and everywhere”, su primer producción discográfica.