En medio idas, vueltas y confusión, las fiestas de música electrónica por ahora están suspendidas

Las fallas del gobierno de Carlos Arroyo para comunicar tuvieron este miércoles uno de sus puntos más altos. En un día repleto de días, vueltas y confusión, las fiestas del música electrónica por ahora quedaron suspendidas al estar en vigencia el decreto del intendente que las prohíbe. Pero en medio de sus contradicciones, el mismo gobierno dejó abierta una puerta para que algunos de estos eventos pueda realizarse: convocaron para este jueves a las 13 a una reunión con los empresarios, que intentarán conseguir la autorización para al menos realizar las fiestas que habían programadas para este fin de semana.

“Vamos a trabajar para destrabar algún planteo que está pendiente”, sostuvo anoche el secretario de gobierno Alejandro Vicente en la última conferencia de prensa del día. Lo escuchaban a su lado el secretario de Salud, Gustavo Blanco; el titular inspección general, Emilio Sucar Grau; el titular del Emsur, Eduardo Leitao y el secretario de Producción, Ricardo De Rosas.

“El Ejecutivo ha decidido volver a reunirse mañana porque seguimos trabajando con este tema tan delicado. Estamos hablando del cuidado, la protección y la integridad de los jóvenes que vienen a Mar del Plata. Dada la magnitud de estas situación vamos a seguir trabajando durante toda la noche, conjuntamente con todos los empresarios. Después daremos un comunicado oficial”, afirmó Blanco, mientras, apurado, le hacía señas a los otros funcionarios para finalizar el encuentro con las medios de la ciudad y el país. Pero Vicente aceptó contestar algunas preguntas. Eso sí: no aclaró demasiado.

-¿Lo que están anunciando significa que este fin de semana no habrá fiestas de música electrónica?, le consultó LA CAPITAL. “Esto significa que hay un decreto vigente y los fundamentos están en la propia norma”, respondió.

Luego explicó a medias los planteos que se analizarán este jueves con los empresarios. “Son cuestiones pendientes de los empresarios con los que ya nos reunimos dos veces. No podemos seguir avanzando para no generar ningún tipo de declaración que provoque algo que no sea bien visto”, sostuvo.