Enfermos psiquiátricos denuncian falta de medicamentos y “maltratos”

Tras recibir una denuncia de la Red de Salud Mental por falta de medicación para enfermos psiquiátricos y maltrato por parte de profesionales de organismos sanitarios públicos, la Defensoría del Pueblo solicitó al secretario de Salud, Gustavo Blanco, que informe “de manera urgente” sobre esta situación.

Los faltantes de medicamentos se registran desde 2013, según precisó el Departamento de Salud Mental del municipio a los defensores. Pero, “ante la advertencia de esta situación, se elevaba el pedido a la Secretaría de Salud y los fármacos se reponían”, según dijeron desde la Defensoría. “A partir de 2016, la situación se agravó sobre todo en el segundo semestre. Los medicamentos no se reponen y se desconocen los motivos”, agregó.

En la documentación adjuntada a la denuncia, la Red detalló que no es posible dar el alta a la población con padecimientos severos y persistentes (crónicos), sino que siempre deben ser atendidos por alguno de los sistemas estatales. Si no, el desmejoramiento de la persona puede derivar en su internación.

Los pacientes requieren de lugares específicos de atención y las terapias deben ser interdisciplinarias. “Los tratamientos exclusivamente farmacológicos tienden a cronificar las discapacidades, a requerir mayores costos de medicación y a reducir las posibilidades de inclusión social de los pacientes”, sostuvo la Red. También habló de un “maltrato por parte de algunos profesionales de organismos sanitarios públicos” a los pacientes.

A partir de las prevalencias de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los registros de Salud Mental del Municipio, del Certificado Unico de Discapacidad y del Censo de 2010, en General Pueyrredon la población con padecimientos crónicos sin cobertura social o alcanzados por el Programa Federal de Salud (Profe) es de 2.500 adultos y 1.200 niños. El 40% de los adultos y el 50 de los niños se atiende en el sistema municipal.

De acuerdo a la complejidad, históricamente la población se atendió en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y en el Materno Infantil, mientras que el municipio acaparaba la atención primaria.

En los últimos años, los hospitales fueron derivando a los pacientes al sistema municipal. “Hoy los nosocomios sólo atienden lo agudo y el municipio se hace responsable del segundo nivel”, indicó la Red.

El sistema de la comuna también absorbe a quienes las obras sociales no les cubren el tratamiento. “El servicio hoy está saturado. Tenemos 150 pacientes en espera y, en promedio, dos solicitudes diarias de atención de nuevos pacientes. De no contar con nuevos recursos humanos, se sumarán 240 pacientes a la lista de espera que en total quedaría conformada por 390 personas”, alertó la Red.

La Defensoría del Pueblo conformó el expediente 5123 con la denuncia de la Red. Envío una nota a la Secretaría de Salud del municipio a fines de 2016 y una reiteración el pasado lunes 16. Solicita en ellas que el secretario informe de manera urgente sobre esta situación. Sin embargo, los defensores avisaron que aún “no han recibido ninguna respuesta”.