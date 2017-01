Ciro: “Es un tiempo en el que hay que aguantar”

El músico habló sobre su nuevo disco, sobre la naranja y sobre el color. Y opinó sobre este momento del país: "Hay un crispamiento y una agresividad de mucha gente innecesaria de todos lados, una intolerancia totalmente improducitva en la que no me interesa participar".

La banda de Andrés Ciro Martínez, Ciro y los Persas, presentó en Mar del Plata su último disco, “Naranja Persa” en el Patinódromo local, un show que volvió a tener a la masividad como clave: miles de fanáticos siguieron las canciones conocidas y las que forman su nuevo álbum.

Concebido como disco doble, “Naranja Persa” completará su segunda parte “en el primer semestre” de 2017, según contó el cantante a LA CAPITAL.

-¿Por qué lado viene la segunda parte del disco, qué podés adelantar?

-Eso que lo vean cuando esté.

-¿Estás satisfecho con la repercusión?

-Muy buena la repercusión, fuimos disco de oro o de platino. No le presto mucha atención a esas cosas.

-Usar a la naranja como metáfora abre el sentido para muchos lados: la naranja es un alimento muy noble, y por el otro lado implica pensar en Stanley Kubrick. Entre la pureza y la violencia de Kubrick, ¿entre esos dos polos anda este disco? ¿Se lo puede entender así?

-Es una interpretación rica que haces vos, la interpretación es libre. Digamos que sí coincide, hay algo de lo que vos decís, pero también tiene que ver muchas veces con cosas que se dan, que ocurren, a mi me gustó mucho la película La naranja mecánica, pero son situaciones que no fueron planeadas, a mi me vino más por el color que por la fruta. Tenía la imagen de una tapa naranja y negra y veía que hay bastante cosa de música negra. Pensaba en un estética de disco de jazz y así fue que nació y así apareció la fruta. Es una buena interpretación de tu parte.

-¿Qué te transmite el color naranja?

-No, apareció… después me enteré que hay fanáticos del color naranja… (dicen) que es el mejor color. A mi me gusta, pero no sabía que había tantas cosas detrás de eso. Avanzamos con eso y una vez que uno se mete en un tema empezás a descubrir todo lo que hay, como un color, como una fruta, en cualquier cosa que encares y que profundices descubrís universos.

-¿Todo puede ser usado en un nivel simbólico?

-Sí, por supuesto, usamos y en el video también aparece la naranja en las relaciones afectivas, tortuosas, también jugando con esto de la media naranja. Como una metáfora de lo que son las relaciones humanas.

-¿Es un disco con menos armónica?

-La armónica la voy metiendo en función de lo que puede funcionar, si no me convence la dejo afuera, o propongo un solo con la guitarra con la frase principal del tema, el riff. Me dijeron que había poca armónica, pero se va dando así.

-En cuanto a las letras, hablás de resistir, de aguantar, de abandonar la vieja oscuridad, ¿porque apelás a esos llamamientos?

-Yo escribí eso por una relación con una persona, uno escribe las canciones y puede tener a veces una visión más mística si querés, ya que hablás de llamamientos. Pero muchas veces no, muchas veces es una cosas que uno escribe para alguien en particular o por una situación en particular y después se puede ampliar, pero si uno se pone a pensar de manera tan amplia y tan mística y de manera tan profunda uno termina no escribiendo nada. Pienso en una situación en particular, de una persona que conocí, después cada uno va haciendo su lectura y tomando lo que le sirva.

-Te lo preguntaba porque el disco salió el año pasado y justo fue un año de mucha revuelta en las calles y hablar de aguantar y de resistir se me ocurría que podía tener alguna vinculación con todo ese paquete de la realidad que esta flotando de alguna manera.

-En el caso de que vos me decías, si, en el tema Luz el tema lo escribe mi ex mujer y mi hija y después yo lo tomo y le cambio la mayoría de la letra y le cambio cosas de la música. Y yo lo uso porque a mi me proponen hacer la música para una película que se llama Ley primera, que estaría por salir y habla de los tobas y de una situación en el Chaco donde les quietan la tierra, una vieja historia repetida del país. Entonces escribo el tema pero le digo al director que voy a escribir un tema que represente a la película pero que también pueda hablar de cosas de hoy. Temas más generales, no puntualmente de situaciones más generales. Así es que nace la letra de un tema de lucha. Y sí, estamos ante un cambio y siempre los cambios generan angustias, expectativas y donde hay una situación de expectación social, yo creo. Y esperanza, pero también es un tiempo en el que hay que aguantar, hay cosas prometidas que todavía no se ven, la gente tiene una esperanza, la esperanza es lo último que se pierde pero creo que hay una expectactiva de que por fin nos den una respuesta los gobernantes y que enderecen el país y que las cosas ocurran sin ser siempre lo mismo, siempre la misma historia de frustraciones.

-¿Creés que este gobierno lo puede cumplir?

-Realmente no quiero meterme en un tema político, porque se convierte en una nota política, lo que te dije es mi manera de pensar, más allá de los colores políticos creo que la gente está cansada de las promesas y de que siempre se roben todo, entonces siempre hay una expectativa con sabor agridulce que esperemos mejore.

-La historia del rock esta emparentada con la política, si agarrás los viejos discos de Charly (García) está eso, ¿por qué esta necesidad de aislarte de lo político o de irte más allá?

-Aislarme no, ni irme más allá tampoco. Para empezar en los medios gráficos, lo que uno dice se puede reescribir de viente maneras distintas, si nosotros estamos hablando por radio es una cosa, los medios gráficos te titulan como quieren, te manejan como quieren incluso más allá de vos. Después viene el editor… lamentablemente siempre hay cosas que se entienden mal, que se tergiversan y yo creo que desde mi carrera y desde mis letras está bastante clara mi postura política. Además que hay un crispamiento y una agresividad de mucha gente innecesaria de todos lados, y una intolerancia totalmente improductiva en la que no me interesa participar. Si vos ves un poquito mis letras y mi carrera y lo que hice y dejé de hacer te vas a dar a cuenta cuál es mi manera…

-Te lo preguntaba porque hay mucha gente que te sigue, ustedes son una de las bandas mas convocantes, no sé si te querés poner en el lugar de líder, pero son formadores de opinión…

-¿Pero qué opinión querés que te de?

-Ninguna, te lo preguntaba, por que pareciera que hay un miedo a la política.

-No, miedo no, creo que como te dije, desde mi carrera, desde lo que hice queda más que claro, después meterme en partidismos es otro tema, no me interesa entrar en esa arena, no me parece productivo entrar en esa discusión.