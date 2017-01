Esta noche, Lali Espósito canta en el Paseo Hermitage

La carismática Lali Espósito se presentará esta noche, a partir de las 21, en el Paseo Hermitage para hacer sonar las canciones de su último disco Soy en un escenario al aire libre que la acercara a sus público fiel. Cabe señalar que Lali se encuentra embarcada dentro de la gira #SOYTour, que ya la trajo a Mar del Plata en octubre último.

Luego de dar comienzo a su gira 2017 en el Conrad de Punta del Este, la artista presentará su show en las playas de Mar del Plata en un show de entrada libre y gratuita para sus fanáticos.

Luego, pasará por Pinamar, en febrero se presentará en Ecuador y en abril comienza su gira internacional con shows en Madrid, Barcelona, Milano, Roma y Tel Aviv, dentro del marco del #SoyTour Europa 2017.

Cabe señalar que el año pasado fue uno de los años más importantes en la carrera musical de Lali. De la mano de su disco “Soy”, la cantante llegó y se afianzó artísticamente en países de América Latina y Europa.

Cabe señalar que en octubre último, Lali pasó por Mar del Plata como un vendaval. Al Polideportivo local, trajo banda en vivo, pantallas gigantes, bailarines y varios cambios de vestuario.

“Soy viene de estar siendo, no de ser algo. Yo soy un poco de todo, soy un poco las canciones que este disco cuenta, un poco como la gente me ve, no estoy muy alejada de lo que muestro, por suerte, eso me hace andar muy tranqui. Así como charlo con vos charlo con mis amigos y eso está bueno para mi. Pero en este disco hablo de cosas puntuales que a lo mejor la gente no sabe de mi y de cosas que pienso. Y la música me permite una libertad de poder decir lo que verdaderamente pienso. Me sentí muy verdadera en el proceso creativo del disco. “Soy” fue la canción perfecta y el título perfecto, porque y a mis 24 años estoy siendo quien quiero ser y haciendo lo que tengo ganas. Eso me hace estar siendo, básicamente”, le contó a LA CAPITAL antes de aquel show.

La actriz, que se hizo popular con la novela “Esperanza mía” y con un romance con el actor Mariano Martínez, contó entonces que planea meterse en el género del hip hop. “Me encanta el pop, pero al contrario, creo que me iré corriendo al hip hop que es algo que me gusta mucho y que voy metiendo tímidamente en mis discos. En “Soy” se involcura mucho el soul y pequeños sonidos que no estaban en mi primer disco. Me gusta mucho bailar, creo que está demostrado que la danza y la expresión corporal es muy protagonista (en mis shows), las letras que uno puede escribir dentro de esas bases y el ‘lookeo’, me gusta el pop fusiondo con el hip hop”.